小孟老師／2月8日星座運勢　獅子座魅力仔「金錢穩定流入」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：能力全面展現
感情：柔情蜜意交融
財運：錢財穩定進來
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：效率帶來成果
感情：戀愛火花四射
財運：收入穩定可期
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：合力成果倍增
感情：幸福無法抵擋
財運：資金源源不斷
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
【土象星座】
工作：領導提供支持
感情：緣分悄悄聚攏
財運：財務狀況樂觀
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
工作：計劃完美實現
感情：浪漫漣漪不斷
財運：財富快速積累
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：創意受到重視
感情：桃花盛開周圍
財運：利益持續進帳
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：同事相互激勵
感情：心靈契合加倍
財運：收入穩定提高
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：任務一氣呵成
感情：甜蜜圍繞彼此
財運：穩定收入潤手
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：挑戰轉為機遇
感情：柔情時刻延續
財運：財源無限增長
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【火象星座】
工作：突破瓶頸前進
感情：持續吸引對方
財運：金錢穩定流入
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：步驟結果出色
感情：光芒散發四方
財運：手中財富日增
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：方案將被採納
感情：情感契合愈深
財運：利潤穩步提升
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
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