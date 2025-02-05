《甄嬛傳》馬拉松收播日公開！累積千萬觀看「元宵節過後」還可追

記者黃庠棻／台北報導

台灣觀眾在農曆春節熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松直播已成為過年必備儀式，該劇開播至今已有13年，2024年直播時最高創下6.1萬人在線觀看，沒想到2025年過年期間觀看人數屢屢創下新高，最高累積同時8.3萬人觀看，引起熱議。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播持續中。（圖／翻攝自YouTube）

《後宮甄嬛傳》在1日播出戲劇尾聲，也是2025年春節馬拉松直播的第四輪，在「皇上駕崩」時總共突破8萬人次在線觀看，後續觀看人數最多之時更高達8.3萬人同時在線，讓不少網友直呼「創新高了」、「明年一起突破10萬」。

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▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播持續中。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

不過隨著民眾開工，《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播持續在YouTube頻道上熱播，截至目前（5日）觀看人次再次刷新紀錄突破千萬，累計12,779,539人次觀看。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松直播持續中。（圖／八大電視提供）

對此，今年《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播結束日期，日前由網友投票決定，共吸引5萬8千名網友熱情參與，最後超過半數投票將於17日正式收播，就連元宵節過了也可以繼續收看，也為八大劇樂部YouTube頻道第4年的馬拉松直播活動正式劃下句點。

▲《後宮甄嬛傳》馬拉松收播日公開。（圖／八大電視提供）