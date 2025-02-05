詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　悲曝與她生前2約定：你就這樣走了

記者蔡琛儀／綜合報導

知名藝人大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎於日本東京辭世，享年48歲，消息震驚演藝圈與粉絲，金曲歌后詹雅雯悲痛透露原本與大S、小S及具俊曄相約共進晚餐、一起欣賞她的演唱會，未料承諾未兌現，大S便已離開人世，讓她心痛萬分，更直呼：「該走的是我，不應該是這麼年輕的你。」

▲大S猝逝震驚華人圈。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

詹雅雯2023年要動第三次的腦部手術時，大S 、具俊曄及小S曾托人送花關心，大S當時還說：「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。」並約好下次一定要去看詹雅雯演唱會；小S也曾透露覺得詹雅雯很勇敢對抗病魔，又聽聞她很喜歡大S、具俊曄和自己，因此寫卡片鼓勵詹雅雯。

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得知大S的噩耗，詹雅雯悲痛說：「哀痛⋯怎麼樣的文字都無法形容我現在的心情。」不捨形容她是「充滿正能量，勇敢、滿心善良、純、真、愛的天使」，如今卻驟然離世，讓她難過到無法言語。她誦念「南無阿彌陀佛」，祈願大S無病無痛，能夠往生極樂世界，同時也為大S的家人祈福：「祈求菩薩慈悲，保佑她愛的家人，請節哀。」

▲詹雅雯哀傷表示原本和大小S、具俊曄約好吃晚餐。（圖／寬宏藝術提供）

詹雅雯說，「一路好走」這句話講得簡單，但心實在太痛，也不想面對這個事實，很希望這一切只是一場夢，因為「人生就是一場夢，無常伴隨身旁。」她感慨大S生前已看透生死，對世間的感受不同以往，而自己則惋惜其母親、孩子、丈夫與家人們的悲痛，她也誠心祈願菩薩保佑大S的摯愛親人，能夠早日平安自在，字字句句令人鼻酸。