恭喜！前女團隊長無預警宣布結婚　團體解散7年世紀合體了

記者蔡琛儀／台北報導

有一半日本血統的新生代創作歌手華承妍將推出新作品，農曆年前她特別提前近2週返澀谷家中，陪父母一起大掃除，還和當年一同在Avex出道的Def Wil女團成員世紀大合體。

▲華承妍和昔日Def Wil成員合體，更透露隊長Rei（後排右二）將結婚。（圖／萬力達娛樂提供）

女團Def Will 是10年前在小室哲哉栽培下成立的，華承妍坦言五人已有6年沒有相聚，如今成員開枝散葉，各有發展，感情依然很好，常保持聯絡，她也一一分享團員近況，最年長的Ayano現在成了一名上班族，但最凍齡的也是她，「越來越像一隻小兔子！」

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最年幼的老么Lety，則繼續Rapper事業，也和別的歌手組團發歌；而團中發展最好的Hina，後來又加入新組合Faky，更成了一名模特兒；Rei後來也換跑道走名模路線，華承妍說；「但直到去年遇見了一個可以救贖她的人，更宣布將在今年年底結婚，到時Def Will又將為她大合體，回去祝福她！」也讚Rei熬過屬於她最難過的一段時期，並自己走出來了，「她一直是我們之中最要強的，也將是我們之中第一個完成終身大事的！」

▲ 華承妍如今也是插畫家。（圖／萬力達娛樂提供）

而她這次飛回日本圍爐，最難忘幫家裡大掃除，「花了至少兩週、每天四五個小時的時間，一點一點打掃。」此外她也相當掛念東京家的兩隻貓，「橘貓Nyanko肉眼可見的老了。走起路來慢吞吞的，以前很容易被她突然不爽就輕咬一口或者抓一下，現在她速度變慢了，就可以盡情的摸她。」

離奇的是，Halo居然在新年時消失了五天，「我們全家都很擔心，終於在我回台北前的最後一天回來了，灰頭土臉的不知道遭遇了什麼。」讓她終於放心回到台灣。華承妍也分享今年會開始在instagram 發佈自創插畫人物「毛不羈」的作品，「每一幅圖也都會配上一段我的原創創作，「希望毛不羈能在2025年被大家看見，和大家一起保持不羈。」