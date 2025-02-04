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12萬YTR健身教練金雄舒驟逝！享年36歲　「遺書突外流」死因有疑點

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅健身教練金雄舒（김웅서）擁有12萬訂閱，身材精壯、結實，獲得高知名度，怎料，家屬3日突在IG公告訃文，告知粉絲他死於事故意外，享年36歲。但詭異的是，金雄舒YouTube頻道4日突貼出一封疑似「遺書」的文字，死因遭疑並非意外死亡，引起各界關注。

▲▼12萬YTR健身教練金雄舒驟逝，享年36歲。（圖／翻攝自金雄舒IG、YouTube）

▲12萬YTR健身教練金雄舒驟逝，享年36歲。（圖／翻攝自金雄舒IG）

健身教練金雄舒長相帥氣，經常透過頻道傳授健身知識，廣受粉絲喜愛，3日卻突傳噩耗，他的妹妹在IG證實「哥哥看起來外表堅強，但其實內心柔軟，希望他最後的路程不要太孤單，請大家在心裡永遠記住他」，家屬貼出金雄舒的靈堂照，並預計在5日上午7點舉辦出殯儀式。

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▲▼12萬YTR健身教練金雄舒驟逝！享年36歲　「遺書突外流」死因有疑點。（圖／翻攝自金雄舒IG、YouTube）

▲▼金雄舒驟逝，家屬證實死訊。（圖／翻攝自金雄舒IG）

▲▼金雄舒驟逝，家屬證實死訊。（圖／翻攝自金雄舒IG）

只是金雄舒走得突然，令粉絲難以接受，更讓人詫異的是，金雄舒的YouTube頻道4日突貼出一封疑似「遺書」的文字，內容寫著「現在公開這篇文章時，我可能已經不是這個世界的人了，現在寫下這些文字的我心情非常沈重，這世上真的會有人想尋死嗎？活著活著真的會有很多冤枉的事情，抱歉在最後帶給大家不好的樣貌。」

▲金雄舒頻道突然上傳一封疑似「遺書」的文字，但5分鐘內遭刪除。（圖／翻攝自金雄舒IG、YouTube）

▲金雄舒頻道突然上傳一封疑似「遺書」的文字，但5分鐘內遭刪除。（圖／翻攝自金雄舒YouTube）

文字裡，金雄舒更指名提到一位「性詐欺犯罪者」金學洙（音譯，김학수），他氣憤地寫下「即使我死了，也會詛咒你怨恨你」，指控對方犯下挪用公款、詐欺等罪名，雖然在法律上逃過一劫，但總有一天會遭到制裁。文章最後一段，他說：「人生在世，我嚐過了喜怒哀樂才離開，我覺得我也算是過了一個還不錯的人生，會努力笑著離開的，不需要幫我辦葬禮，因為也沒有要託付的人。」

這封「遺書」彷彿在向粉絲道別，疑似為金雄舒離世前先設好時間PO出，引起懷疑他的死因不單純，但很快地就在5分鐘內被刪除下架了。對於金雄舒的死因，家屬並未進一步說明，在韓網掀起一陣話題議論留言，「感覺死因不單純」、「雞皮疙瘩掉滿地」。

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