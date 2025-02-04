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具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

記者吳睿慈／綜合報導

大S（徐熙媛）3日被證實罹日本流感猝逝，享年48歲。她的老公具俊曄3日當天一度斷聯，直到下午才接了韓媒的電話，不論是聲音或情緒都聽起來相當低落，他的隊友姜元來之妻金鬆（金松）稍早PO文表示，凌晨時終於連絡上具俊曄，「在這樣的狀況下，哥哥依舊說著謝謝，請我們替熙媛禱告，直到最後都是熙媛⋯熙媛⋯」，字句令人心碎。

▲具俊曄隊友妻金鬆透露他的狀況，直到最後都喊著「（圖／翻攝自theqoo、具俊曄IG）

▲具俊曄隊友妻金鬆透露他的狀況，直到最後都喊著「熙媛」（圖／翻攝自具俊曄IG）

金鬆4日發文透露，平時與具俊曄聯絡時，對方都會秒回，「昨天一直到沒回覆，直到凌晨才連絡上」，她心痛表示：「沒能幫上忙真的很抱歉，我能做的只有禱告了，在這樣的狀況下，哥哥依舊說著謝謝，請我們替熙媛禱告，直到最後都是熙媛⋯熙媛⋯。」

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▲▼具俊曄「最後守在大S身邊」深吻離別　韓網看到文字心碎：悲劇也不這麼演。（圖／翻攝自theqoo、具俊曄IG）

▲具俊曄不忘向隊友妻表達「謝謝」。（圖／翻攝自具俊曄IG）

具俊曄的心情相當崩潰，就連隊友姜元來也不好過，妻子金鬆透露姜元來平日不喝酒，昨天（3日）罕見地拿著酒進房間，似乎獨自地在哭泣，而她看到網路上仍有人寫下惡評攻擊，忍不住動氣反擊：「陪著他們兩個從最初的見面場合開始，一路這樣看過來，就算不用說也能知道對方的心思，並為彼此應援的人是我們。」

金鬆回應與大S見面時的當下，「她用可愛的聲音喊著『姐姐～』、『姐姐～』， 希望妳在那裡好好的安息」，她也透過文字向具俊曄喊話：「具具哥，雖然至今還無法相信，但別忍耐，就盡情地大哭吧，不要裝作沒事，毫無後悔地哭吧。」希望痛苦的時間盡快過去，給予具俊曄更多的安慰。

金鬆發文：

早上匆匆忙忙地叫醒孩子，帶他去上學， 幫老公準備了便當後躺下休息。 
丈夫出門上班時說去去就回，讓我繼續躺著，不要出來送他。

昨天聽到難以置信的噩耗，一時之間茫然不知所措。 
我們什麼也做不了，只能渾渾噩噩地度過時間。 
丈夫一句話也沒說，拿起最近因為感冒而不喝的酒，獨自進房間裡喝了起來。 
不善於表達的丈夫也許是獨自哭了 

原本一發訊息就會馬上回覆的具俊曄哥哥，這次卻一直沒有消息，直到深夜才聯繫我。 
我說「對不起，幫不上忙，唯一能做的就是禱告」 
即使在這種情況下，哥哥還是對我說謝謝 請我為熙媛祈禱，希望她能安息。 
直到最後都是熙媛、熙媛…

在熙媛最艱難的時候，他們如電影般重逢 雖然相伴的時間短暫
但那段時光帶來的依靠與安慰該有多深 即使只是站在旁邊關注的我，都充滿感激 

在無人的凌晨裡，我大哭了。 
人們雖然也有留下安慰的留言，但也是有人刻意攻擊
除了攻擊姜元來，還中傷具俊曄的妻子死亡是天註定，各種難聽的話都有。

哎，無言。這篇文章恐怕也會招來酸民攻擊吧。

陪著他們兩個從最初的見面場合開始，一路這樣看過來
就算不用說也能知道對方的心思，並為彼此應援的人是我們

具具哥，雖然至今還無法相信，但別忍耐，就盡情地大哭吧
不要裝作沒事，不留遺憾地哭吧 然後不留遺憾為這段愛情畫句點吧。

還有用可愛的聲音喊著「姐姐姐姐～好想你～」的熙媛
希望妳在那個世界能夠安心地休息，我會為你祈禱。

希望這段痛苦的時光能快點過去， 願大家為他們送上安慰與祝福

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具俊曄, 大S, 金鬆, 姜元來

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