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未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團EXID出身的成員Hani與大10歲的醫生男友梁在雄愛情長跑多年，兩人原預計在2024年9月結婚，卻在結婚前夕爆出男友診所醫死人的糾紛，小倆口婚禮無限延期，她則選擇低調沈默，就怕再度帶給遺屬傷害。消失近半年，她近日出現於EXID的聚會上，剪成一頭極短髮，難得展露笑容，讓粉絲安心不少。

▲▼未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了。（圖／翻攝自率智IG）

▲Hani消失半年剪成短髮，現身於EXID的聚會上。（圖／翻攝自率智IG）

Hani的未婚夫出事後，她的IG便處於暫停更新的狀態，最後一篇文停在2024年7月11日，消失半年以來，她終於在3日傳來最新近況照，出席EXID的聚會，她露出俏皮的表情嘟起小嘴，與慧潾、正花、率智等人親暱地合照，團體再度重聚，馬上引起一票歌迷留言「姐姐好想妳們」、「EXID回來了」。

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▲▼未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了。（圖／翻攝自率智IG）

▲EXID雖沒在歌壇活動，但私下感情仍然很好。（圖／翻攝自率智IG）

團體近年來雖沒在活動，但幾位成員私下仍感情深厚，而Hani雖是素顏但氣色非常好，她將過去的長髮剪成耳上短髮，雖然未婚夫仍身纏醫療糾紛，但她難得露面，引起歌迷淚崩直呼「終於看到妳了」。

Hani未婚夫梁在雄擔任院長的京畿道富川市精神病院內，5月出現一名30多歲的女性患者在住院期間不幸去世的醫療糾紛，由於該事件正值她與梁在雄宣布結婚之際，公眾批評一發不可收拾，輿論相當負面。

梁在雄過去通過經紀公司Mystic Story發表聲明，承認此事並道歉。他表示，對於精神病院發生的事件，他和醫療團隊感到無比悲痛，並向逝者家屬表達誠摯的歉意。Hani則是在梁在雄的事件曝光後，一直保持沉默，EXID慶祝出道12周年時也沒有發文。

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EXID Hani, EXID, Hani

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