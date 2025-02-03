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是枝裕和也感謝她：覺得可以來台灣拍電影了　金牌翻譯張克柔開講

記者蕭采薇／綜合報導

曾擔任奧斯卡得主濱口竜介、影帝小田切讓、影后前田敦子，以及國民男神山下智久等即時口譯的金牌日文翻譯張克柔，將於「中山73」舉辦講座，分享19年來的翻譯秘笈與從業秘辛。張克柔從業以來不只讓嘉賓感到放心、更能暢所欲言，就連坎城金棕櫚獎名導是枝裕和都曾感謝她，因為台灣有這樣棒的翻譯，「我覺得可以來台灣拍電影了。」

▲金牌翻譯張克柔曾為是枝裕和翻譯。（圖／國家兩廳院提供，攝影王弼正、金馬執委會）

▲金牌翻譯張克柔曾為是枝裕和翻譯。（圖／國家兩廳院提供，攝影王弼正、金馬執委會）

「中山73」2月份雙焦點主題之一的「療癒‧水電影」，瞄準了日本名導荻上直子，精選她橫跨17年的4部精采作品，包括她橫跨日本與芬蘭兩地拍攝的暖心美食電影《海鷗食堂》，改編自她同名小說的《河畔小日子》，榮獲柏林影展特別獎的電影《樂活俱樂部》，以及結合311大地震、直銷式邪教、與家庭主婦危機的《波紋》。

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▲滿島光經典片《河畔小日子》重登「中山73」。（圖／中山73提供）

▲滿島光經典片《河畔小日子》重登「中山73」。（圖／中山73提供）

另一焦點主題「熊熊愛上你」，則聚焦羅馬尼亞導演卡林彼得奈特2部電影，除包括他勇擒柏林影展最佳影片金熊獎的代表作《愛的佔有慾》，更有他的最新力作《親密的家害者》。前者解構最親密難解的母子親情議題，高潮迭起讓人屏住呼吸，後者更闡述家庭成員的相愛相殺，改編自卡林彼得奈特家族的半自傳故事，精彩可期讓人想一窺究竟。

▲「中山73」2月焦點放映柏林金熊獎《愛的佔有慾》，解構親密難解的母子親情。（圖／中山73提供）

▲「中山73」2月焦點放映柏林金熊獎《愛的佔有慾》，解構親密難解的母子親情。（圖／中山73提供）

為呼應荻上直子「療癒‧水電影」焦點主題，特別邀請台中出身的金牌翻譯張克柔座談。張克柔擔任日片翻譯19年，曾翻譯阿部寬主演的《羅馬浴場》、濱口竜介《偶然與想像》、奧斯卡最佳動畫長片《蒼鷺與少年》，以及本月焦點主題的電影《波紋》等電影字幕。除了將暢聊她接待影人的眉角與趣事，更將分享影視翻譯的撇步。

 

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