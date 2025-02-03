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杉菜媽王月悲痛發聲！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S難過說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」而她生前演出過多部經典戲劇，最經典的便是《流星花園》，在劇中飾演她母親的王月也在臉書發文悼念。

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▲大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

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▲大S在日本過世。（圖／記者徐文彬攝）

大S在2001年時演出《流星花園》「杉菜」一角一砲而紅，劇中母親由資深演員王月擔任，兩人從此建立出好交情，私底下更是以母女互稱。王月得知大S死訊後也在臉書發文悼念「還有什麼比奪走一個至真至善大S的生命，更讓人難以接受～真的太痛、太慟了⋯」並附上三個痛哭的貼圖。

▲▼王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千/《京戲啟示錄》聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王月發文悼念大S。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，王月回憶與大S熟識的點滴，說道「自從與大S合作《流星花園》演出，我們一直以母女相稱，每當屏風票房告急時，我請大S幫忙宣傳，她總二話不說立馬轉發社群，有時是一下飛機就趕來劇場看戲；有次還遠赴新竹，只為合照相挺讓我發稿⋯而國修逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話」。

▲《流星花園》。（圖／翻攝自網路）

▲王月發文悼念大S。（圖／翻攝自網路）

王月透露近期舞台劇《京戲啟示錄》創拓版要演出，她希望能夠轉載過去大S昔日的推薦言「不斷地想創造未來，最後才發現，傳承就是未來，《京戲啟示錄》讓我笑到流眼淚，哭到臉抽筋」，對方也是二話不說就答應。

▲大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S在日本過世。（圖／記者李毓康攝）

最後，王月透露大S身心俱疲「要我見諒她不能來看演出了，因她總擔心著孩子們不能留在她的身邊⋯」她表示「眾人看到的都是女明星的燦爛，多少的苦長久以來只能夠自己一人承擔⋯再喚一聲杉菜，我心愛、心疼的女兒⋯放心去飛吧，妳相信有外星人，願妳到一個更好的地方，如有萬幸，請容我與妳再續戲緣⋯」

▲《流星花園》杉菜媽王月悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

▲《流星花園》杉菜媽王月悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

而王月悼念大S的貼文中，還附上了一張合照，只見她站在中間，右邊站著露出微笑的大S，左邊則是她已逝的丈夫李國修，如今身旁的兩人都已離開人世，讓許多網友紛紛留言「好震驚好難過，沒想到她就這樣離開了」、「溫柔的月姐，願大S安息」。

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大S, 流星花園, 王月

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