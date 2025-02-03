ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳零九「過年宅在家」揭邱鋒澤現況　承諾婁峻碩婚禮：會包六位數

記者黃庠棻／台北報導

男星邱鋒澤先前在台北舉辦簽唱會，事後有粉絲委屈發文表示，被他敷衍了事，而婁峻碩原本跳出來替好友緩頰，竟也意外一起挨罵，Threads上兩方意見彼此吵起來，後續他又發文點名該名歌迷道歉。今（3）日五堅情隊友陳零九出席開工記者會也透露了好友的現況。

▲▼婁峻碩、邱鋒澤出席YSL BEAUTY LIGHT CLUB 奢光派對。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱鋒澤日前遭粉絲指出態度不佳，連好友婁峻碩都被波及。（圖／記者周宸亘攝）

凱渥娛樂在3日慶祝開工，旗下藝人包含品冠、陳零九、王心恬、FEniX陳峻廷、Ozone林煥鈞、F.F.O陳至琦、原子2李呈恩、AcQUA源少年-黃莑茗、李秉諭、盧佾暘、林毓家、胡祖薇、翟浚安、林輝瑝、王可元、盧以恩、福地祐介等人都穿上紅色上衣喜氣出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2025凱渥開工-陳零九。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳零九出席2025凱渥開工。（圖／記者周宸亘攝）

其中，陳零九被問到2025年春節怎麼度過時，透露過去都會出門走春，但今年比較懶惰，所以大部分時間都待在家中追劇，就連吃飯都叫外送，連朋友聚會也沒有，以較為放鬆的方式度過新年。

▲▼ 五堅情出席台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲五堅情。（圖／台中市政府提供）

不僅如此，陳零九也被問到隊友邱鋒澤目前的近況，他透露好友心情還好，有在群組關心對方直呼「一切都ok，婁峻碩狀況也ok」。另外，陳零九也被問到婁峻碩婚禮的進度，坦言過去有討論過這件事，不過目前對方仍以事業為重，笑說到時候婚禮應該會包六位數給對方，更調侃邱鋒澤「他應該要包多一點，人家是大老闆耶」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳零九, 邱鋒澤, 婁峻碩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 命理師兩年前直言：大S、具俊燁婚姻最長3年　「不會白頭偕老」竟成真
  2. 大S離世震驚演藝圈！林心如、賈靜雯慟發聲…貴人柴智屏：好傷心
  3. S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒心願：希望得到大家體諒
  4. 為大S急返台！范瑋琪一家現身澳門機場…「2年失3至親」又痛失好友
  5. 大S「說要一起練舞」！　嘻小瓜心碎發聲：一直期待妳回歸那天
  6. 大S病逝　日網友震驚：因為妳的流星花園才愛上台灣
  7. 杉菜媽王月悲痛發聲！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世
  8. 小S陪最後一程哭癱！　大S昔許願替妹生不健康的孩子「姐妹之情動容」
  9. 大S甜美外型「國中就開始拍廣告」　曾登外媒票選「世界百大美女」
  10. 大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366