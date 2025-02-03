陳零九「過年宅在家」揭邱鋒澤現況　承諾婁峻碩婚禮：會包六位數

記者黃庠棻／台北報導

男星邱鋒澤先前在台北舉辦簽唱會，事後有粉絲委屈發文表示，被他敷衍了事，而婁峻碩原本跳出來替好友緩頰，竟也意外一起挨罵，Threads上兩方意見彼此吵起來，後續他又發文點名該名歌迷道歉。今（3）日五堅情隊友陳零九出席開工記者會也透露了好友的現況。

▲邱鋒澤日前遭粉絲指出態度不佳，連好友婁峻碩都被波及。（圖／記者周宸亘攝）

凱渥娛樂在3日慶祝開工，旗下藝人包含品冠、陳零九、王心恬、FEniX陳峻廷、Ozone林煥鈞、F.F.O陳至琦、原子2李呈恩、AcQUA源少年-黃莑茗、李秉諭、盧佾暘、林毓家、胡祖薇、翟浚安、林輝瑝、王可元、盧以恩、福地祐介等人都穿上紅色上衣喜氣出席。

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▲陳零九出席2025凱渥開工。（圖／記者周宸亘攝）

其中，陳零九被問到2025年春節怎麼度過時，透露過去都會出門走春，但今年比較懶惰，所以大部分時間都待在家中追劇，就連吃飯都叫外送，連朋友聚會也沒有，以較為放鬆的方式度過新年。

▲五堅情。（圖／台中市政府提供）

不僅如此，陳零九也被問到隊友邱鋒澤目前的近況，他透露好友心情還好，有在群組關心對方直呼「一切都ok，婁峻碩狀況也ok」。另外，陳零九也被問到婁峻碩婚禮的進度，坦言過去有討論過這件事，不過目前對方仍以事業為重，笑說到時候婚禮應該會包六位數給對方，更調侃邱鋒澤「他應該要包多一點，人家是大老闆耶」。