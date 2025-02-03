小S陪最後一程哭癱！　大S昔許願替妹生不健康的孩子「姐妹之情動容」

記者孟育民／台北報導

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。小S在醫院陪伴大S最後一程，事後悲痛表示：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」小S和大S姐妹情深，面對外界各種輿論風波，始終是彼此的依靠，大S在2005年，因小S被診斷出大女兒Elly不健康的機率頗高，曾誓言要代替妹妹生下「不健康的孩子」，如今回憶這段往事，令人悲傷不已。

▲大S曾許願為妹妹生不健康的孩子。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

大S護妹心切，只要看到妹妹被欺負總是第一時間出面，而過去也曾自願當小S女兒保姆，更願意為妹妹犧牲自己。事實上，41歲的大S生完小玥兒後，2015年上《康熙來了》，分享孕期趣事，聊到小S生頭胎時，第一次抽血檢查，曾被醫生告知，有很高的機率，會生下不健康的孩子。當時，她看妹妹心急如焚，竟跟上天禱告「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，願意生這個小孩」。

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兩人講到都忍不住落淚，大S說：「我不想我妹妹那麼悲慘，所以我就跟神交換了這個條件。」當時甚至瞞著所有人，片段如今看來仍感動不少人。

▲▼兩人都講到落淚。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

大S大年初一（ 1/29）和家人到日本旅遊過春節，卻突因為感冒併發肺炎，最終在2日病逝於東京醫院。臨終時，老公具俊曄、一家人都在身邊，小S送別最愛的姊姊，在醫院哭到流淚不止。事後透過經紀人悲痛發聲：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」