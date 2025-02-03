超過30年的友情！阿雅悲痛憶大S「最美的大王」　她往日暖舉曝光

記者孟育民／台北報導

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S稍早發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S證實噩耗發聲：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」噩耗震驚演藝圈，S幫友人紛紛心痛發聲，過去和大S情如姐妹的阿雅稍早也在微博哀悼。

▲阿雅哀悼大S。（圖／翻攝自臉書）

阿雅和大S是華岡藝校的同學，從學生時期就互相扶持，和出演過實境秀《我們是真正的朋友》，對於好友突然驟逝，阿雅難過表示：「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。 妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿雅喊話大S。（圖／翻攝自臉書）



事實上，阿雅曾在節目上說過，爸爸某次心肌梗塞被送往醫院，當阿雅趕到醫院時卻看到大S，讓她相當震驚：「我媽跟我姐都沒來，突然我看到有一個熟悉的身影站在背後。」當下大S還握住阿雅爸爸的手，暖心安慰他，真性情的姐妹讓她感動不已。