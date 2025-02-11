美隊不能亡！獵鷹接手後開啟漫威宇宙新篇章　勁敵竟是隱藏版紅浩克

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當你想到「美國隊長」，腦海中是不是還是克里斯·伊凡的經典形象？但其實，這位傳奇英雄的精神早已經延續至全新世代——山姆·威爾森（Sam Wilson），前「獵鷹」，如今的「美國隊長2.0」。在2月12日上映的《美國隊長：無畏新世界》中，山姆將以全新汎合金裝備與經典盾牌，開啟漫威宇宙新篇章！

▲前「獵鷹」成為「美國隊長2.0」。（圖／漫威影業提供）

誰是獵鷹？

在《美國隊長2：酷寒戰士》中，獵鷹——山姆·威爾森（Sam Wilson）首次登場。他原本是一名美國空軍特種部隊士兵，精通戰鬥與戰略，後來加入復仇者聯盟，成為美國隊長史蒂夫·羅傑斯（Steve Rogers）的摯友與左右手。與其他超級英雄不同，山姆沒有血清強化的超人力量，他依靠的是強大的戰術頭腦、精湛的空戰技巧，以及他標誌性的飛行裝備「獵鷹之翼」，讓他能在空中自由穿梭，攻守兼備。

山姆·威爾森不只是戰場上的勇士，更是擁有堅定信仰的領袖。他曾在內戰中挺身支持美國隊長，與巴奇並肩作戰，在終局之戰中率領英雄們反擊薩諾斯。而最重要的是，在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾，史蒂夫正式將盾牌交給山姆·威爾森，意味著他是唯一被指定的美國隊長接班人。

然而，山姆·威爾森自認無法成為下一個美國隊長，一度歸還盾牌給政府。在經過重新思索之後，山姆·威爾森放下黑人血統遭受外界質疑的心魔，再度拿起盾牌，開始鍛鍊自己的體能與技巧，雖然沒有超級士兵血清加持的超能力，但是他透過不間斷的體力訓練，穿上由瓦干達高科技打造的全新美國隊長戰服，讓他擁有在天空飛行的能力，也在作戰上擁有更強大的力量，自信地接下「美國隊長」重任。

▲▼《美國隊長：無畏新世界》劇照。（圖／漫威影業提供）

新任美國隊長

在《美國隊長：無畏新世界》中，新任美國隊長山姆·威爾森受命執行一項關鍵的機密任務。與過去不同的是，這一次美國政府不再與復仇者對立，而是正式將「美國隊長」納入軍職，使他能夠名正言順地保護世界。然而，這位新任總統（由哈里遜·福特飾演）似乎暗藏玄機。

一連串的恐怖攻擊與神秘的總統暗殺事件讓局勢急轉直下，彷彿有人正企圖顛覆世界政權。在這場充滿政治陰謀與驚天對決的故事中，山姆將如何捍衛正義，阻止即將到來的災難？

▲▼最強紅浩克登場！（圖／漫威影業提供）

超燃戰鬥場面 X 最強紅浩克登場！

從已釋出的預告片來看，本片的動作場面將超越過去，展現全新戰鬥美學，像是空戰場面，美國隊長俯衝直下，利用汎合金盾牌與飛行能力巧妙閃避敵人攻擊，戰鬥風格與前任完全不同。加上紅浩克降臨，由哈里遜·福特飾演的「雷霆·羅斯」，破壞力驚人，帶來漫威迷期待已久的史詩級戰鬥！

此外，本片更有硬派諜報風格，不只是單純的動作片，融合政治陰謀與間諜戰術，打造全新美國隊長的獨特魅力。值得一提的是，本片還有福伯（哈里遜·福特）與炸雞叔（卡爾·盧波利）的加盟，增添許多戲劇張力與看點。2月12日重燃你對漫威宇宙的無限想像。快進戲院，一起見證美國隊長的全新時代！