女主播「蛇年燒毀天燈」意外爆紅！12年後「驚人近況」曝光

▲黃鈺文近日辦性別派對，開心宣布肚子裡的寶寶是男生。（圖／翻攝黃鈺文IG）

圖文／CTWANT

曾是《我愛黑澀會》美眉Mickey的黃鈺文，後來轉戰新聞界，憑藉流利口條與亮麗外型，成為氣象主播。2013年蛇年，她在平溪現場播報天氣時，不慎讓天燈燃燒的意外畫面，至今仍讓觀眾印象深刻，而今她的近況也曝光。

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▲前女主播黃鈺文2013蛇年，在平溪放天燈播氣象，沒想到意外「火燒天燈」爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

現年37歲的黃鈺文已轉往新加坡發展，並迎來人生新階段。黃鈺文近年投身酒業，擔任講師工作。2023年她認愛來自澳洲的男友，收穫大批粉絲祝福。

去年底黃鈺文在社群媒體分享與男友合照，並公開孕肚照及超音波照片，興奮宣布即將迎來新生命。近日她更舉辦性別揭曉派對，開心透露懷的是男寶寶。

黃鈺文在社群平台發文，坦言自己過去對生兒育女並無特別憧憬，直到遇見男友後，才開始對組建家庭產生想法。她表示，雖然不認為「一定要有小孩才算完整人生」，但這是她勇敢開啟的一場新冒險。

面對即將到來的母親身分，她也坦言仍未完全做好準備，但認為「人生就是邊走邊學」，因此選擇放下焦慮，專注享受懷孕的美好時光。

如今黃鈺文迎來幸福新篇章，即將升格為人母，粉絲們也紛紛留言祝福，期待她未來的家庭生活與職業發展，「真的太恭喜妳，期待寶寶順利出生～和八寶一起玩耍」、「你狀態超讚的，記得把今天玉兔的影片拿出來，你絕對不會有憂鬱症的」、「恭喜你們！雖然只能倒酒，不能喝酒，味道還是甜的」。

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