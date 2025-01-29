ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女主播「蛇年燒毀天燈」意外爆紅！12年後「驚人近況」曝光

曾是《我愛黑澀會》美眉Mickey的黃鈺文，後來轉戰新聞界，憑藉流利口條與亮麗外型，成為氣象主播。（圖／翻攝黃鈺文IG）

▲黃鈺文近日辦性別派對，開心宣布肚子裡的寶寶是男生。（圖／翻攝黃鈺文IG）

圖文／CTWANT

曾是《我愛黑澀會》美眉Mickey的黃鈺文，後來轉戰新聞界，憑藉流利口條與亮麗外型，成為氣象主播。2013年蛇年，她在平溪現場播報天氣時，不慎讓天燈燃燒的意外畫面，至今仍讓觀眾印象深刻，而今她的近況也曝光。

▲▼ 。（圖／）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前女主播黃鈺文2013蛇年，在平溪放天燈播氣象，沒想到意外「火燒天燈」爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

現年37歲的黃鈺文已轉往新加坡發展，並迎來人生新階段。黃鈺文近年投身酒業，擔任講師工作。2023年她認愛來自澳洲的男友，收穫大批粉絲祝福。

去年底黃鈺文在社群媒體分享與男友合照，並公開孕肚照及超音波照片，興奮宣布即將迎來新生命。近日她更舉辦性別揭曉派對，開心透露懷的是男寶寶。

黃鈺文在社群平台發文，坦言自己過去對生兒育女並無特別憧憬，直到遇見男友後，才開始對組建家庭產生想法。她表示，雖然不認為「一定要有小孩才算完整人生」，但這是她勇敢開啟的一場新冒險。

面對即將到來的母親身分，她也坦言仍未完全做好準備，但認為「人生就是邊走邊學」，因此選擇放下焦慮，專注享受懷孕的美好時光。

如今黃鈺文迎來幸福新篇章，即將升格為人母，粉絲們也紛紛留言祝福，期待她未來的家庭生活與職業發展，「真的太恭喜妳，期待寶寶順利出生～和八寶一起玩耍」、「你狀態超讚的，記得把今天玉兔的影片拿出來，你絕對不會有憂鬱症的」、「恭喜你們！雖然只能倒酒，不能喝酒，味道還是甜的」。

延伸閱讀
父母年前吵翻！逼問16歲兒「要跟誰」他做1決定　媽冷眼：沒你這兒子
回婆家大掃除「1人清5樓」除夕煮20人飯菜　媳婦不忍了1招反制
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

AI黑馬DeepSeek爆紅！分析師：美國科技巨頭依然穩固

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許富凱、林美秀親授「過年招財秘訣」　2步驟輕鬆開運旺整年
  2. 新年討好婆婆「三明治表達法」必學！　專家曝1關鍵：一聽就爽了
  3. 演藝圈7名美腿女星！韓劇女神封「長腿妖精」　林志玲腿長就有113cm
  4. 大年初一14禁忌一次看！犯「這地雷」小心衰整年　洗頭、午睡全上榜
  5. 除夕摔到骨折！陳哲遠寵粉「仍豪發86萬紅包」　急找醫院動手術
  6. 許孟哲台南拍戲「飯店廁所傳小孩笑聲」　開門反轉真相超暖
  7. 潘慧如開寵物旅館賠千萬！　「想要延續對狗的愛」：一直在燒積蓄
  8. 蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩
  9. 韓星台灣灶咖大戰年度總結！「SJ才第2」冠軍出爐　粉絲崩潰來不及賺錢
  10. 〈十年〉版稅收21年！陳小霞曝陳奕迅神曲幕後　斷捨離悟人生道理

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366