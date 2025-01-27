中居正廣「極樂趴荒淫內幕」曝光！　男星猥褻亂摸女主播：讓我爽一次

記者田暐瑋／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，進而扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的黑幕，震驚社會更引發國際關注。富士電視台的高層A男遭指控利用女主播作為「性朝貢」工具拉攏藝人，在場的就是中居正廣和另一位男藝人，男藝人猥褻對在場女性說：「讓我爽一次！」令人作嘔。

據《スポーツニッポン》報導，2024年5月富士電視台高層A男曾安排一場餐會，除了電視台高層外，還有中居正廣和另一位人氣男星，參加的女生像是「祭品」一般，被一一帶進房間介紹給中居等人，其中一位電視台女主播則是被指定坐在中居旁邊。

▲A製作人設局女主播出席聚會。（圖／翻攝自日網／女性自身、示意圖）

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席間氣氛熱烈，也少不了肢體接觸，人氣男星甚至對女生毛手毛腳，猥褻說：「讓我爽一次吧！」而富士電視台的高層們則負責控場，確保藝人們玩得盡興，女主播發現事態不對，便藉口隔天要上班離開，消息指出，此事之所以曝光，是因為中居正廣與富士電視台的糾紛持續延燒，其他電視台也展開內部調查，受害女主播才說出自己的遭遇。

中居正廣23日宣布閃電引退，富士電視台也是眾矢之的，至今超過70家企業撤廣告，導致電視台廣告時間只有公益廣告能播，日網更預估動畫《海螺小姐》是否停播將成指標，富士電視台預計日本時間27日下午3點舉辦記者會，是否再掀風波，引發外界高度關注。

▲富士電視台面臨危機。（圖／翻攝自日網）



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