ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中居正廣「極樂趴荒淫內幕」曝光！　男星猥褻亂摸女主播：讓我爽一次

記者田暐瑋／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，進而扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的黑幕，震驚社會更引發國際關注。富士電視台的高層A男遭指控利用女主播作為「性朝貢」工具拉攏藝人，在場的就是中居正廣和另一位男藝人，男藝人猥褻對在場女性說：「讓我爽一次！」令人作嘔。

據《スポーツニッポン》報導，2024年5月富士電視台高層A男曾安排一場餐會，除了電視台高層外，還有中居正廣和另一位人氣男星，參加的女生像是「祭品」一般，被一一帶進房間介紹給中居等人，其中一位電視台女主播則是被指定坐在中居旁邊。

▲▼A製作人設局女主播出席聚會，中居正廣酒後勸誘女主播。（圖／翻攝自日網／女性自身、示意圖）

▲A製作人設局女主播出席聚會。（圖／翻攝自日網／女性自身、示意圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

席間氣氛熱烈，也少不了肢體接觸，人氣男星甚至對女生毛手毛腳，猥褻說：「讓我爽一次吧！」而富士電視台的高層們則負責控場，確保藝人們玩得盡興，女主播發現事態不對，便藉口隔天要上班離開，消息指出，此事之所以曝光，是因為中居正廣與富士電視台的糾紛持續延燒，其他電視台也展開內部調查，受害女主播才說出自己的遭遇。

中居正廣23日宣布閃電引退，富士電視台也是眾矢之的，至今超過70家企業撤廣告，導致電視台廣告時間只有公益廣告能播，日網更預估動畫《海螺小姐》是否停播將成指標，富士電視台預計日本時間27日下午3點舉辦記者會，是否再掀風波，引發外界高度關注。

▲▼A製作人設局女主播出席聚會，中居正廣酒後勸誘女主播。（圖／翻攝自日網／女性自身、示意圖）

▲富士電視台面臨危機。（圖／翻攝自日網）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

散步驚見樹上掉落「2片貝殼」　900人見本尊萌翻：好可愛！

推薦閱讀

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽搐」影片惹淚　

趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽搐」影片惹淚　

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中居正廣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中居正廣扯出性朝貢燒太大！　富士電視台會長、社長扛責請辭下台
  2. 過年帶另一半聚會要小心！　《完美伴侶》驚悚反轉嚇出爆棚
  3. 正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼
  4. 《好運來》過年不打烊！　侯怡君深夜推倒楚宣續惡鬥
  5. 日本主婦超推「10個神級收納技巧」！衣服別再用疊的　按2標準完美分類
  6. 過年打牌「做2件事手氣超旺」！　專家：千萬不要男女連結
  7. 風田直言「我小鳥很可愛」　嚴藝文樂了「回台灣Call me」
  8. 中居正廣「極樂趴荒淫內幕」曝光！　男星猥褻亂摸女主播：讓我爽一次
  9. 李宗盛太暖！　「賣北投老家捐2億」花蓮蓋長照園區：只是個開始
  10. 快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366