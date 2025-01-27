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遭吳東昇虧「可以別這麼認真？」　賈永婕笑：可高薪挖角我

台北101董事長賈永婕貼出與眾人合影，不少人看完直呼「賈董繼續發光發熱」。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）

▲台北101董事長賈永婕貼出與眾人合影，不少人看完直呼「賈董繼續發光發熱」。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）

圖文／CTWANT

知名製作人王偉忠25日在晶華酒店為大女兒王羚舉行歸寧宴，現場眾星閃耀。台北101董事長賈永婕貼出與眾人合影，不少人看完直呼「賈董繼續發光發熱」。

賈永婕在臉書發文表示，25日是她的恩師、也是她第一個老闆王偉忠的女兒大喜之日，根本就是明星大趴，好多好多老朋友，好多好多一直以來照顧她的大哥們，「大S狀態無敵好，幸福到不行，許茹芸（琇琇）也是幸福⋯⋯，我已經跟他們身邊兩位帥氣的歐巴報告，我已經要開始學韓文了。」

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話鋒一轉，賈永婕說，被新光三越的董事長吳東昇虧「拜託妳可以不要這麼認真嗎？妳真的好會喔，然後好煩喔」。她當下笑回，「你新光三越是認真在抱怨我嗎？這好像可以榮登我賈董另外一個KPI，還是你可以來高薪挖角我！」

她透露，吳東昇居然拉著她跑去找微風集團策略長廖曉喬問「微風要不要也挖角賈永婕？」讓她直呼「有夠瘋」，氣氛超熱絡，足見大家的好感情。

不少人看完後，紛紛留言「為什麼大家看起來都很漂亮」、「賈董繼續發光發熱」、「賈董鏡頭裡的貴賓都拍得又帥又美又年輕，可見賈董的細心」、「用心的賈董，大家看得到，感謝有您，看見101改變中」。

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