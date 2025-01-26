王嘉爾突胸痛緊急送醫！缺席GOT7舞台　公司證實：正在接受治療

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星王嘉爾是南韓男子團體GOT7一員，近年來事業重心放在中國大陸，但仍相當注重團體活動，近日他參與了團體的完整體回歸，推出了新專輯。然而，26日卻傳出他在音樂節目《人氣歌謠》現場時，因突發胸痛而無法參加錄製，經紀公司隨後也確認了這一消息。

▲GOT7近日回歸樂壇，王嘉爾卻突送醫。（圖／翻攝自GOT7 X）

GOT7的官方X發布聲明指出，王嘉爾在錄製節目時突然感到胸痛，隨即被送往醫院進行檢查和治療。醫師評估後認為，王嘉爾的健康狀況不會影響他繼續參與專輯的宣傳活動，但由於當日的病情，他無法出席26日的人氣歌謠舞台，公司也表示理解粉絲婉惜的心情，承諾會盡全力讓王嘉爾儘快康復，希望大家能夠諒解並給予更多支持。

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▲GOT7官方帳號發布公告。（圖／翻攝自GOT7 X）

此前，王嘉爾2024年曾受訪坦承休息了1年的時間，最大原因是精神狀態不是很好，罹患了憂鬱症且壓力過大，現在已經好了許多，對過去這段日子也抱持正面看法：「一切都是最好的安排，剛好遇到很多問題，但現在我覺得心理、邏輯和心態都比之前健康很多。」王嘉爾的朋友也證實了他經歷的低潮期，在一旁看了相當心疼，但認為精神上的困難最終還是要靠王嘉爾自己克服，自己能做的只是陪伴他，幫助減輕一些壓力。