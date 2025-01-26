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林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

記者蕭采薇／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親，在失蹤11天後尋獲，可惜已成為冰冷遺體，一家團聚過年的天倫夢碎。林葉亭的兒子邱以太這段期間仍敬業的宣傳新片《夜校女生》，並透過經紀人回應：「謝謝這段期間幫忙搜救的救難隊跟警察。」

▲▼林葉亭尋父擴大到新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲林葉亭父親失蹤11天，仍傳出遺憾消息。（圖／翻攝自臉書）

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確認外公不幸離世，邱以太透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應：「謝謝這段期間幫忙搜救的救難隊跟警察。」至於是否將暫停《夜校女生》的宣傳，經紀人則表示：「過年期間本來就沒有安排工作，家人現在正在處理中，謝謝關心。」

▲▼金馬影展《夜校女生》舞台訪問-邱以太。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭兒子邱以太，近日正在宣傳新片《夜校女生》。（圖／記者周宸亘攝）

林葉亭父親患有失智症，16日下午3時趁家人大掃除不備時離家，此後失聯。警方26日上午在台北至善路發現一具男屍，林葉亭到場指認確認就是爸爸，情緒陷入崩潰，令人不捨。

▲▼ 林葉亭在老公身邊痛哭 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林葉亭在老公和兒子陪同下，前往指認父親遺體 。（圖／記者黃彥傑攝）

消防局士林中隊及協力警消連日搜救，24日於宣告退場，林葉亭當時發文感謝：「這八天非常努力的搜救外，還教我還多搜救的觀念和技能，還有很多點點滴滴，感恩在心中。」

 

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