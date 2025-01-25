甜茶新片《搖滾詩人》帶動升溫！　巴布狄倫舊物拍出4913萬高價

記者蕭采薇／綜合報導

知名搖滾紀念品拍賣行朱利安拍賣行（Julien's Auctions）舉辦巴布狄倫拍賣會，日前在美國田納西州納什維爾的音樂家名人堂和博物館舉行，以接近150萬美元（約台幣4913萬）的成交額取得「白手套」佳績，意即拍品悉數拍出。拍賣呈獻巴布狄倫擁有和使用過的接近60件物品，其中50件來自搖滾記者艾爾阿羅諾維茨 (Al Aronowitz) 的個人收藏。

▲巴布狄倫拍賣會，以接近4913萬台幣的成交額，取得「白手套」佳績。（圖／朱利安拍賣行提供）

艾爾阿羅諾維茨當年介紹巴布狄倫與披頭四樂團見面，成就搖滾界一段佳話。拍賣競投激烈，除了現場外，更有數千名來自世界各地參與線上競拍的粉絲，爭奪巴布狄倫的紀念品。

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由於近期「甜茶」提摩希夏勒梅（Timothée Chalamet）演譯美國傳奇歌手巴布狄倫成名故事的電影《巴布狄倫：搖滾詩人》正熱映中，其中甜茶自彈自唱多首經典名曲，將巴布狄倫的熱度再升溫。

▲知名搖滾紀念品拍賣行朱利安拍賣行，舉辦巴布狄倫拍賣會。（圖／朱利安拍賣行提供）

競拍者來自斯洛伐克、日本、英國及美國等14 個國家，突顯了巴布狄倫在全球的歷久不衰的影響力和他當之無愧的稱號「時代之聲 The Voice of a Generation」。

▲《Mr. Tambourine Man》歌詞的原始打字草稿領銜，以50萬8000美元成交。（圖／朱利安拍賣行提供）

拍賣品由《Mr. Tambourine Man》歌詞的原始打字草稿領銜，以50萬8000美元成交。這首歌是巴布狄倫於1965年原聲專輯《Bringing It All Back Home》當中的主打歌曲，並成為他第一首在美國和英國排名第一的作品。

▲巴布狄倫1968年簽名的原版布面油畫，以26萬美元成交。（圖／朱利安拍賣行提供）

此外，巴布狄倫1968年簽名的原版布面油畫以26萬美元成交。這幅人物畫是迪倫繪畫生涯的起點，當時他收到了妻子薩拉送給他的第一套油畫畫具作為27歲生日禮物。而巴布狄倫擁有並演奏過的1983年 Fender Telecaster吉他，則以22萬2250美元售出，該吉他也是專為他製作的。