過世11天未辦告別式…吳鈴山遵循丈母娘遺願　背後原因有洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

藝人吳鈴山活躍於台劇、八點檔，早年以「康安」一角走紅，近年也演出《炮仔聲》、《一家團圓》、《牛車來去》等等，為觀眾熟知。怎料，吳鈴山卻在近日透露岳母在過年前過世的消息，稍早他接受《ETtoday星光雲》電訪時，也低調公開了岳母的後事處理方式。

▲吳鈴山岳母在過年前過世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

吳鈴山稍早接受《ETtoday星光雲》電訪，透露丈母娘在1月15日過世，目前已過11 天，但仍未正式舉辦後事，他透露岳母過去從不避諱談及身後事，某一次跟周遭朋友聊天，聽聞對方周遭有家人過世，很快地就辦完告別式，當時岳母不捨地說道「怎麼這麼快就送走，會不會祂都不知道自己走了」。

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▲吳鈴山岳母在過年前過世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

對此，吳鈴山表示岳母走得相當突然，但遵循對方的遺願、願望，內心也希望能有多一點時間讓家人跟對方說再見，因此會在過完年之後，於2月15日才正式舉辦告別式，送岳母最後一程，他說道「不想辦得太匆促，過年後才會正式圓滿」。

▲吳鈴山岳母在過年前過世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

此外，吳鈴山強調岳母就像家族裡的大家長，更像是每一位家人的黏著劑一樣，沒想到丈母娘在過年前離世，過去家族都會選擇到外面的餐廳聚餐，今年則會選擇簡單地在家中度過，重要的是跟家人團聚，且2月剛好會遇上他跟兒子生日，兩人都因為大家長離世，選擇不要慶祝。