是元介經紀人老婆正面曝光有亮點！愛貓生日曝「夫妻生活」眼眶紅

記者黃庠棻／台北報導

藝人是元介自團體「元衛覺醒」出道，後來跨領域出演過多部戲劇作品，私底下也時常會在社群媒體上分享生活，在2025年的元旦宣布早在去年5月20日就登記結婚，老婆正是他的正妹經紀人，不過兩人個性低調，貼文也沒有讓妻子露臉，近日慶祝愛貓生日，也曬出全家照片，老婆正面也隨之曝光。

▲是元介元旦公開結婚消息。（圖／翻攝自是元介臉書）

是元介是演藝圈出名的愛貓人士，家裡養了兩隻貓咪「安紐」以及「金發」，剛好25日迎來安紐3歲生日，他首度找來寵物溝通師了解愛貓的內心，透露「置作業只是跟牠說，會有一位姐姐要跟牠聊天，也把自己要問的問題每天問牠，也不知道安紐到底知不知道」。

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▲是元介養了兩隻貓咪。（圖／翻攝自是元介IG）

直到溝通當天，是元介了解到愛貓「安紐」的內心，包含「喜歡爸爸多一點」、「不喜歡花」、「，對於弟弟（金發）也很歡迎」、「早上無聊會想叫我起床」，他才發現原來這些細節其實在平時生活就看得出，最後他問了一句「有沒有什麼話想對爸爸媽媽說」，愛貓的回應是「謝謝爸爸媽媽把我照顧的這麼好」，讓夫妻倆瞬間紅了眼眶，相當感動。

▲是元介愛貓3歲生日。（圖／翻攝自是元介IG）

不僅如此，是元介也分享了一系列與兩隻愛貓的照片，其中一張與正妹經紀人老婆一同現身，雖然把愛妻的臉蛋用老虎貼圖遮住，但仍看得出女方身材纖瘦，打扮跟他一樣走休閒風，小倆口一起抱著兩隻寶貝，一家四口的模樣相當幸福。

▲是元介老婆正面曝光。（圖／翻攝自是元介IG）

此外，是元介正妹經紀人老婆被問到為何用老虎遮臉時，也回應《ETtoday星光雲》，笑說「因為元介覺得安紐很像老虎，金發也是虎斑貓，所以就用虎頭」，就連遮臉貼圖都跟愛貓有關，小巧思相當可愛。