記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深歌手金興國（김흥국）近年負面事件連環爆，過去曾被控性侵，又對老婆家暴，品行也令人堪憂。他多度酒駕逃逸，就此被吊銷駕照，卻並未因此學乖，2021年違法迴轉無照撞上一台機車再度逃逸。怎料，他2024年4月再度無照上路，直到25日才被媒體曝光，多度惹是生非，掀起一陣輿論炮轟。

▲65歲金興國過去數度酒駕，如今又無照駕駛。（圖／翻攝自金興國YouTube）



金興國1985年推出第一張專輯出道，但他負面新聞頻傳，經常登上社會版面，早已因酒駕、撞車逃逸事件後遭到吊銷駕照，韓媒25日卻再度傳來，他無照駕駛，事件發生於2024年4月，他再度駕車上路且違法變更車道，被警察抓住後才發現是無照駕駛，該案件於2024年5月移交檢方處理，同年8月遭處罰鍰韓幣100萬元（約台幣2.5萬元）。

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由於金興國過去多度因駕車出事，1997年酒駕逃逸，當年被判有期徒刑1年、緩刑2年，演藝事業因此大受打擊，重返演藝圈還現身酒駕訓練營受訓，歌迷誤以為他已深深反省，沒想到，2013年10月再度酒駕，就此被吊銷駕照。

▲金興國積極經營YouTube頻道，現仍活躍活動中。（圖／翻攝自金興國YouTube）



駕照沒了照樣開車，金興國2021年因違法迴轉撞上一台機車，同樣上演「逃跑計」，再加上無照駕駛，刑罰加重，因此遭到罰鍰韓幣700萬元（約台幣17.5元）。沈寂許久，金興國又惹事，不知悔改的惡劣態度令人直搖頭。

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