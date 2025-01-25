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張伸瑛原諒老公外遇「消失半年帶幼兒上電視」　韓網罵爆：虐待兒童

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員張伸瑛（張新英）2018年再婚嫁給姜景晙（又譯：姜慶俊），夫妻倆曾一起出演《超人回來了》秀恩愛，怎料，0224年8月爆出男方出軌，她原諒了老公，卻因此消失於螢光幕前，而過去參演《超人回來了》涉及兒子的片段已全數下架刪除。沈澱半年之久，她近日參演節目《新品上市 便利餐廳》 ，怎料，她又帶著兒子出演節目，引起輿論撻伐「別再讓小孩受罪」、「怎麼又帶兒子上電視了」，負面批評四起。

▲▼張伸瑛原諒出軌老公　消失半年⋯又帶兒子上電視　韓網罵爆：虐待兒童。（圖／翻攝自KBS）

▲▼張伸瑛消失半年重回螢幕前，帶二兒子上電視。（圖／翻攝自KBS）

▲▼張伸瑛消失半年重回螢幕前，帶二兒子上電視。（圖／翻攝自KBS）

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張伸瑛老公爆出婚內出軌後，擔心殃及兒子，夫妻倆參演《超人回來了》的片段全數遭下架，事隔許久，她近來逐漸重回螢光幕，怎料，這次又帶著兒子出演綜藝《新品上市 便利餐廳》，遭到觀眾非議，認為她太輕率，不該又把小孩曝光於公眾之前。

▲▼張伸瑛原諒出軌老公　消失半年⋯又帶兒子上電視　韓網罵爆：虐待兒童。（圖／翻攝自KBS）

▲張伸瑛再度讓兒子曝光於公眾之前，輿論幾乎都負評。（圖／翻攝自KBS）

《新品上市 便利餐廳》最新預告於24日公開，張伸瑛為了叫醒兒子，寵溺地親著而在床上睡覺的小孩，並準備早餐讓小兒子吃，對外公開日常幸福生活，由於預告只公開片段，其中一個畫面張伸瑛擦著眼淚、忍不住哭出來，引起外界議論紛紛。

▲▼張伸瑛預告中童。（圖／翻攝自KBS）

▲張伸瑛預告中淚灑攝影棚。（圖／翻攝自KBS）

張伸瑛原諒出軌夫後再度現身，卻當場淚灑攝影棚，短短幾分鐘的預告掀起熱烈迴響，然而，其中不乏有留言批評「別再讓兒子出來了」、「要保護好小孩吧」、「根本虐待兒童吧」、「一直讓小孩出來真的好嗎」，認為她想靠孩子挽回家庭形象，輿論負評居多。

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