傳免費入住昆凌內湖豪宅「4年省864萬」　王子、毛弟親自說話了！

記者黃庠棻／台北報導

蕭敬騰（老蕭）所屬的喜鵲娛樂於昨（23）日在大直萬豪酒店席開十桌，舉辦公司尾牙，旗下藝人包括林熙蕾、王子（邱勝翊）、艾薇、張喬西等人都到場參加。其中，王子近期跟弟弟毛弟（邱宇辰）一同推出單曲，兩人也一起出席了尾牙。

▲喜鵲娛樂舉辦尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子（邱勝翊）與弟弟毛弟（邱宇辰）被週刊爆料，免費入住周杰倫與昆凌位於內湖的豪宅，兩人在2021年搬進去住，據了解兄弟倆4年內大約現省了864萬元房租。此前，對於免費租住昆凌豪宅一事，王子所屬喜鵲娛樂回應「不過問藝人私事，謝謝。」

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▲王子、毛弟出席喜鵲娛樂尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

在昨（23）晚的喜鵲娛樂尾牙上，王子、毛弟兄弟檔一同現身又被問到免費租住昆凌豪宅一事，王子低調表示「我們不方便回答，一定不是像週刊寫的那樣子。」強調「因為有牽扯到別人，不方便說」。

▲王子、毛弟回應住昆凌豪宅一事 。（圖／喜鵲娛樂提供）

另外，毛弟先前演出BL劇《關於未知的我們》與黃宏軒組成CP，近期對方因為給了媽媽100萬孝親費引起討論，王子聽聞此事也回覆「我們出道至今，已經幫爸媽還千萬（債）了」，他更表示自己出道多年不接拍BL劇的原因是「怕粉絲對幹」，回應相當幽默。