毛弟傳不合CP黃宏軒首回應！　被問「是否永遠不可能合體」全說了

記者黃庠棻／台北報導

男星黃宏軒2024年以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升，跟邱宇辰（毛弟）組成的CP更是深受粉絲喜愛，沒想到日前卻爆出雙方粉絲吵架、預定的見面會破局等事。先前黃宏軒出席記者會時曾透露，與毛弟最後一次聯繫是一個月前，對此毛弟也做出回應。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》組成CP。（圖／記者周宸亘攝）

毛弟（23）日晚間跟著哥哥王子（邱勝翊）一同出席公司喜鵲娛樂的尾牙，被問及自己與黃宏軒粉絲在網路上互槓一事，他也說出自己的想法，表示因為兩人演出BL劇組成CP，影迷都有各自支持的一方，難免對於另一方的一些舉止有些不滿，坦言這些細小的爭吵都是在所難免，同時強調「（爭吵）跟見面會沒有關係」。

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▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》組成CP。（圖／記者周宸亘攝）

此前，黃宏軒被問及與毛弟私下的關係，表示雙方最後一次聯繫大約在一個月前，當時他透露兩人還是會聊天，但戲劇《關於未知的我們》結束後就比較少聯絡，直呼「畢竟大家都有其他的規劃」。對此，毛弟也表示自己因為工作關係很忙，笑說「我自己本身很不愛回訊息」，但也證實跟黃宏軒上次聯繫是一個月前，而這也是他在網路傳出雙方不合後，首度回應兩人關係。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》組成CP。（圖／ETtoday）

不僅如此，毛弟與黃宏軒不只粉絲群在網路上吵架，兩人也被傳出疑似不合，他被問及「跟黃宏軒是否永遠不可能再合體」時，思索了幾秒後說道「我覺得這句話沒辦法說死，就是如果有機會的話，再看怎麼樣去合作」。

▲邱宇辰、黃宏軒演出《關於未知的我們》組成CP。（圖／結果娛樂提供）

雖然與黃宏軒一起合作的戲劇見面會取消，但毛弟表示自己接下來會準備見面會，還會到大陸與當地的粉絲相聚，甚至還會發行音樂作品，人氣超夯的他在過年後的行程滿檔。