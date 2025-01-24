ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）最近在節目中坦承是鐵齒的人，但至今仍遇過一件科學難以解釋的事情，那就是大女兒Elly小時候曾經「莫名其妙把她的衣服全部都脫掉，然後一邊大哭一邊奔跑」，嚇壞了S媽。

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Elly小時候曾經突然脫光衣服、邊哭邊跑。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

小S在《小姐不熙娣》表示，她是什麼都不信的人，「天堂、地獄，各式各樣的神佛，我都覺得不在我的世界中，我只相信宇宙中有一種力量」，唯獨有遇到一件事情，是她至今仍難以用科學解釋的。

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲小S原本是很鐵齒的人。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

那就是Elly還小的時候，S媽有天突然打電話給正在工作的小S說：「妳女兒不知道怎麼搞的，她莫名其妙把她的衣服全部都脫掉，然後一邊大哭一邊奔跑，然後那幾天她都一直發燒！」

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Elly當時的舉動嚇壞S媽。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

不只這樣，Elly甚至一直不願意進房間，只是伸手指著空氣說「有人有人」，徹底嚇壞S媽。直到S媽請來法師後，才被告知Elly「身上纏了7個鬼」。

▲▼小S。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲法師說Elly當時被7個阿飄纏上。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

小S剛開始本來認為媽媽太迷信，但得知Elly經過法師作法、身體狀況馬上好轉後，她才不像以前那麼鐵齒，「我女兒竟然會被鬼上身？！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

推薦閱讀

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 徐熙娣, Elly

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰超寵員工「年終最高8個月」！　尾牙加碼撒百萬現金
  2. 小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個
  3. 閨蜜遭渣夫家暴！楊紫怒甩2巴掌　「她又遭情勒」悲慘結局曝光
  4. 春聯一票人貼錯！「福字不能倒貼」9禁忌一次看　貼這1字會招爛桃花
  5. 《愛的迫降》電影版男主角太man！　女主角竟排練到腿軟暈倒
  6. 2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛
  7. 蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看
  8. 嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你
  9. 野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍
  10. 小孟老師／1月24日星座運勢　金牛座「幸運色大紅」攀上幸福巔峰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366