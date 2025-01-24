小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）最近在節目中坦承是鐵齒的人，但至今仍遇過一件科學難以解釋的事情，那就是大女兒Elly小時候曾經「莫名其妙把她的衣服全部都脫掉，然後一邊大哭一邊奔跑」，嚇壞了S媽。

▲▼Elly小時候曾經突然脫光衣服、邊哭邊跑。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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小S在《小姐不熙娣》表示，她是什麼都不信的人，「天堂、地獄，各式各樣的神佛，我都覺得不在我的世界中，我只相信宇宙中有一種力量」，唯獨有遇到一件事情，是她至今仍難以用科學解釋的。

▲小S原本是很鐵齒的人。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



那就是Elly還小的時候，S媽有天突然打電話給正在工作的小S說：「妳女兒不知道怎麼搞的，她莫名其妙把她的衣服全部都脫掉，然後一邊大哭一邊奔跑，然後那幾天她都一直發燒！」

▲▼Elly當時的舉動嚇壞S媽。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



不只這樣，Elly甚至一直不願意進房間，只是伸手指著空氣說「有人有人」，徹底嚇壞S媽。直到S媽請來法師後，才被告知Elly「身上纏了7個鬼」。

▲法師說Elly當時被7個阿飄纏上。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小S剛開始本來認為媽媽太迷信，但得知Elly經過法師作法、身體狀況馬上好轉後，她才不像以前那麼鐵齒，「我女兒竟然會被鬼上身？！」