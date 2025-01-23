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JR紀言愷帶「艾莎公主」朝聖迪士尼　林佑星全家扮《101忠狗》

記者蕭采薇／台北報導

全新《冰上迪士尼》華麗回歸，首演於23日在台北小巨蛋登場，眾多人氣迪士尼角色展現華麗的冰上表演，還更結合一首又一首的迪士尼經典歌曲，讓全場大小朋友都超嗨跟唱。包括藝人Darren邱凱偉、王思平、房思瑜、葉星辰、關詩敏、謝翔雅、林佑星等，都特地到場朝聖。

▲▼ 《冰上迪士尼》 星光場＋演出拍攝-紀言愷。（圖／記者黃克翔攝）

▲JR紀言愷帶著女兒們朝聖《冰上迪士尼》。（圖／記者黃克翔攝）

《冰上迪士尼》不僅角色展現出色的冰上技巧，還融合了精緻的舞台設計和璀璨的燈光效果，無論是大朋友還是小朋友都能在現場體驗一場完美的魔幻盛宴。許多小朋友都打扮成迪士尼公主或角色，盛裝出席這場夢幻派對，模樣相當可愛。

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▲▼ 《冰上迪士尼》 星光場＋演出拍攝-Darren(（邱凱偉）。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱偉凱帶著兒子出席。（圖／記者黃克翔攝）

藝人JR說，女兒最愛艾莎公主，他也特地穿了代表艾莎公主的藍色衣服，並帶上艾莎公主的水壺。林舒語和林佑星則是全家人都盛裝出席，打扮成迪士尼的角色，準備進入這場魔幻世界。

▲▼ 《冰上迪士尼》 星光場＋演出拍攝-林佑星 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林佑星全家以《101忠狗》為概念。（圖／記者黃克翔攝）

小朋友們在場內親眼見到從故事中走出來的角色們都超嗨，向台上的角色開心揮手，全場歡呼聲不斷。本次冰上迪士尼從《小美人魚》的海底世界開始，到《海洋奇緣》的勇敢冒險、跟著《魔髮奇緣》的樂佩探索城堡外的未知世界，接著見識《美女與野獸》的貝兒是如何勇敢的喚醒野獸的善良之心。

▲▼ 《冰上迪士尼》 星光場＋演出拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《冰上迪士尼》眾多人氣迪士尼角色展現華麗的冰上表演，還更結合一首又一首經典歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

當然還有超受大小朋友歡迎的《冰雪奇緣》艾莎、安娜和雪寶，一出場便讓現場歡呼聲不斷，最後還有《魔法滿屋》，以及經典角色米奇、米妮…等，深受觀眾喜愛的迪士尼角色化身為華麗的冰上舞者，與大家共同度過一場視覺與心靈的魔幻之旅。，購票請洽寬宏售、全台萊爾富、OK便利商店。 

▲▼《冰上迪士尼》 星光場＋演出拍攝-柯以柔。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯以柔帶兩個女兒，一起看《冰上迪士尼》表演。（圖／記者黃克翔攝）

 

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