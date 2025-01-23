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魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸時尚魔術師「鄧男子」曾經登上春晚舞台，如今也是湖南衛視春晚節目的常客。他23日再度參加湖南衛視春晚，並邀請一位女觀眾合作表演「人體分割」的魔術，原本神奇畫面令人嘖嘖稱奇，但最後卻疑似失敗告終，片段也因而登上微博熱搜。

▲▼魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走。（圖／翻攝自微博／鄧男子）

▲鄧男子23日參加湖南衛視春晚節目。（圖／翻攝自微博／鄧男子）

鄧男子在其中一個魔術表演中，邀請一位女觀眾站到箱子裡，並透過道具營造出切割身體的效果。接著，女觀眾的身體被分離升起，郭男子還和助理一起將女觀眾搬到另個推車上，讓主持人檢查真偽。

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▲▼魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧男子表演人體分割魔術。（圖／翻攝自微博）

▲▼魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走。（圖／翻攝自微博）

在魔術的尾聲，鄧男子將女觀眾搬回箱子中，並啟動道具要復原。不過現場眾人等了整整30秒，都沒有看到女觀眾出現，而鄧男子僅解釋說「需要一點點的時間」，接著魔術箱就被推下台，讓觀眾一頭霧水。

▲▼魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧男子的人體分割魔術沒有還原就結束。（圖／翻攝自微博）

▲▼魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走。（圖／翻攝自微博）

對於疑似表演失敗的魔術片段，網友指出應是找身障人士來扮演觀眾，但無論看起來假不假，匆匆結束都很令人錯愕，「看得我也是一臉的懵」、「替別人尷尬的毛病又犯了」、「這種分割的魔術二十年前就有了啊，還會失敗啊，啥技術」。而鄧男子則於節目結束後發文回應說：「今天的魔術其實是個連續劇，在湖南衛視元宵晚會我給大家變下半集，敬請關注！」

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鄧男子, 湖南衛視, 春晚, 魔術

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