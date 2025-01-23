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SJ利特現身桃園棒球場「大跳應援舞」！　告白粉絲：我愛你們臺灣

記者孟育民／台北報導

首檔臺韓合作實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，集結臺韓兩地頂尖藝人，在苗栗經營在地客家餐廳後，馬上迎來樂天桃園棒球場的餐車挑戰，任務結束後，廚房成員們終於可以好好的欣賞棒球比賽，期間棒球場內突然響起利特的成名曲〈Sorry Sorry〉，瞬間引爆全場氣氛，利特還帶領著其他廚房成員大跳應援舞，場內歡呼聲不斷，讓氣氛嗨到不行！

▲▼ 利特帶領著温昇豪等廚房成員大跳應援舞 。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特帶領著温昇豪等廚房成員大跳應援舞 。（圖／客家電視台提供）

▲▼ 利特帶領著温昇豪等廚房成員大跳應援舞 。（圖／客家電視台提供）

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最後利特也說出他的終極目標，希望把客家料理跨海帶到韓國，將客家料理華麗轉身升級成為高級料理，挑戰當地市場的接受度，進一步將臺灣客家文化推向國際，他說：「剛開始很擔心，因為韓國客人對客家料理可能比較陌生，怕他們會不太接受，但幸好大家都非常喜歡，讓我們很感動。」李元日則提到韓國營業的最大挑戰：「最大的挑戰是食材的空運，尤其像醬油和金桔醬這些重要調味料，必須從臺灣空運過來，時間緊迫讓製作過程更加艱難，但看到客人滿意的表情，一切都值得了。」

▲▼ 利特帶領著温昇豪等廚房成員大跳應援舞 。（圖／客家電視台提供）

▲ 利特告白粉絲 。（圖／客家電視台提供）

隨著農曆新年的到來，，李元日就好奇問說：「在韓國吃了年糕湯，就象徵新的一年只有好事發生，所以也很好奇，在臺灣過年會吃什麼應景食物呢？」最後利特則祝福大家：「希望2025年好事連連，祝福大家身體健康，幸福滿滿！」也不忘與粉絲喊話：「2025年也要多多愛利特喔！我愛你們臺灣！」


 

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利特, 廚師的迫降:客家廚房, 江宏傑, Sorry Sorry, Super Junior

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