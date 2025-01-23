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Angelababy「擺脫封殺復出作」演技評價兩極！　3大標配仍被詬病

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星Angelababy 2023年因前往巴黎看瘋馬秀而遭官方軟封殺，消失螢光幕前一年多，最近與宋威龍主演的古裝劇《相思令》突然空降播出，這部劇集憑藉高顏值陣容、虐戀情節以及雙強設定引發了不少關注。最引人注目的就是Angelababy的演技表現，不過，觀眾的評價呈現出極端的兩極化，有人批她是「數十年如一日的花瓶」演技，也有部分觀眾認為她有進步。

▲Angelababy演技評價兩極。（圖／翻攝自劇照）

▲Angelababy演技評價兩極。（圖／翻攝自劇照）

《相思令》劇情講述了擁有雙重身分的焱南城邦君家長女君綺羅（Angelababy飾），在一次與父親的商旅途中被北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍飾）劫掠。隨後，兩人帶著各自的目的北上，過程中他們相互試探、彼此防備，共同面對生死考驗。Angelababy飾演的君綺羅這個角色挑戰性十足，既要扮演君家長女，又要隱藏另一身份。

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▲Angelababy演技評價兩極。（圖／翻攝自劇照）

▲Angelababy睽違一年多終於推出作品。（圖／翻攝自劇照）

Angelababy在過去的作品中，常被批評為「瞪眼式」演技，例如《孤芳不自賞》與《雲中歌》等劇，被吐槽為「史上最爛演技」。然而，在《相思令》中，觀眾的反應有所不同。雖然一些觀眾認為她的演技仍然未有突破，仍舊依賴「皺眉」、「瞪眼」、「微笑唇」3大標配，但也有觀眾認為她的演技有所進步，「這次終於演得有靈魂了」。

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