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韓女團Dreamcatcher又要來台！ 　3月開唱「7人全到齊」

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女團Dreamcatcher 由祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美、佳泫共7人組成，去年來台攻佔台北、高雄流行音樂中心開唱，2場皆創下完售的票房佳績，成員一直很期待再與台灣粉絲見面，今（23日）終於公布全新巡演「Finale of 7 Doors」將於3月23日登寶島。

▲▼ 韓女團Dreamcatcher將在3月來台開唱。（圖／Dreamcatcher Company提供）

▲ 韓女團Dreamcatcher將在3月來台開唱。（圖／Dreamcatcher Company提供）

Dreamcatcher以超強唱跳實力聞名，手持麥克風邊唱邊跳仍能保持穩定音準，擁有〈Deja Vu〉 、〈Scream〉、 〈BOCA〉 、〈Odd Eye〉、 〈BEcause〉等代表作。去年暌違6年來台開唱，門票開賣後立刻秒殺，相隔4個月的安可場首次造訪港都高雄，依舊座無虛席。

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不過上回在高雄流行音樂中心的演唱會，主唱始娟因病無法參與，其他6位成員表示：「會帶著她那份更加努力。」此次將7人完整體一同來台，Dreamcatcher也透露將準備專屬於台灣InSomnia的特別舞台，請大家拭目以待，此外，她們也期待這次除了與粉絲見面外，私下也能有時間去品嚐夜市小吃，以及到處走走逛逛。她們也不忘跟InSomnia（官方粉絲名）拜早年齊喊「新年快樂」，還打趣地提醒，紅包多領一點，且記得要收好，「過年後就能買票來看我們。」

▲▼ 韓女團Dreamcatcher將在3月來台開唱。（圖／Dreamcatcher Company提供）

▲Dreamcatcher這次將以完全體之姿登台。（圖／Dreamcatcher Company提供）

Dreamcatcher 2025 World Tour [Finale 7 Doors] in Taipei」將於3月23日晚間7點在新莊紅匯廣場8樓Zepp New Taipei 舉行，門票2月8日下午開賣，詳洽遠大售票。

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