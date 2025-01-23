大霈為《三個傻瓜》舞台劇「動鼻中膈手術」　開刀修復過程曝光！

記者黃庠棻／台北報導

2025果陀劇場年度音樂劇《三個傻瓜》，改編自享譽國際的同名印度經典電影，這齣在金氏世界紀錄印度史上的票房冠軍電影，30多個國家接續上演，共創1億3000萬美元票房佳績，激勵全世界追求自我，從中理解教育真諦。

▲音樂劇《三個傻瓜》由大霈、楊奇煜、聶雲、蔡昌憲、陳大天、竺定誼主演。（圖／果陀劇場提供）

音樂劇《三個傻瓜》去年底開賣後造成熱烈回響，近日劇組啟動主視覺拍攝工作，主演群包含李霈瑜（大霈）、楊奇煜、聶雲、蔡昌憲、陳大天、張郁婕以及竺定誼進棚拍攝。第一次演出音樂劇的大霈聽到邀約消息，大概糾結了三天，她解釋「主要是擔心自己對劇場領域陌生又怕被自己搞砸，曾經在其他音樂劇作品看見聶雲哥與小煜同台，當時對他們的表現感到驚艷『原來都這麼會唱！』從沒想過的組合必定有特別的火花！就安心接演了。」

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▲音樂劇《三個傻瓜》聶雲、陳大天。（圖／果陀劇場提供）



果陀劇場不僅創下全世界首舉，獲得台灣獨步《三個傻瓜》全球授權音樂劇改編，也將發展這部作品為台灣第一部ESG永續音樂劇，特別是針對環境保護中減少碳排放項目上，劇組跟台灣首間永續百貨House of Story Wear合作，結合環保與時尚的方式，為本劇主演們打造主視覺造型。

主演們穿著由零廢棄時尚品牌Story Wear用回收牛仔布料再造設計的服飾，整體視覺與造型和諧，也為這齣音樂劇增添不少時尚品味。果陀劇場行銷公關總監顧乃玠表示「之前劇場在ESG的部份，大多數都是以專案的方式協助企業關心利害關係人，此次落實循環經濟，讓主演們穿著零廢商品拍攝主視覺，只是劇場前進ESG的一小步。」

▲音樂劇《三個傻瓜》大霈。（圖／果陀劇場提供）

而擔任音樂劇服裝設計沈斻老師，更是大力支持果陀劇場文化ESG的理念，並表示「演員正式演出的服裝，也將採用改造劇團舊戲服的方式，希望透過《三個傻瓜》這部作品，以ESG（環境保護、社會責任與公司治理）的核心理念，打造果陀劇場為永續經營的表演戲劇品牌，提供熱愛舞台劇的觀眾們一個綠色觀戲體驗。」

果陀音樂劇《三個傻瓜》劇情描述一位對世界充滿好奇心的藍丘總有自己想法，不循規蹈矩的他，在理工學院裡被號稱「病毒」的院長盯上，時常混在一起的好友阿漢與拉加也遭受連累。不過看不慣學校作風的院長女兒艾琳娜卻為藍丘讚聲，一場爭奪「太空筆」的校園風暴即將掀起。

▲音樂劇《三個傻瓜》大霈。（圖／果陀劇場提供）

劇中，將太空筆視為科學結晶的學院院長（聶雲飾），因為太空筆的獨特性有意將它送給優秀的學生作為傳承。陳大天所飾演綽號「ABC」的聰明學生，一直把獲得這支筆視為自己求學的肯定，不過只是愛念書的他，卻把不循規蹈矩的「藍丘」（小煜飾）當成假想敵，兩人的對立關係亦是劇中一大亮點。

上週拍攝宣傳照時，果陀劇場特別購入要價59美金的「太空筆」當作拍攝道具，前陣子才剛求婚成功的陳大天，首次看到太空筆並得知這支筆來自科學家花費百萬美元才設計而成，則在拍攝現場打趣地說「這支筆太特別了！不知到時候可以跟劇團商借用來簽結婚證書？」現場惹得大家哄堂大笑。



在上個月媒體見面會上提到將為戲動鼻中膈手術的大霈，手術已完成，目前復原良好的她回覆「手術後一兩周就可以完全修復。開始正常呼吸之後，才發現原來世界的空氣這麼清新啊！以前寒流來只會感覺喉嚨很冰，現在是連鼻子都感受到空氣這麼的冰涼！」動手術不僅是對舞台劇的熱愛，其實大霈從小就對舞台劇很有憧憬，也很想演出舞台劇，因此當時報考大學時，第一志願就填寫舞台設計系。

大霈自我剖析地繼續說著「我是一個比較愛自虐的人，突破舒適圈做挑戰一直是我蠻享受的事，而劇場表演是我心中的演藝實力集大成之表現，很崇拜、很尊敬劇場演員們，因為只要是『現場演出』必定是經過千百次的排練才成就的。」最後她也提到接演後的心情，雖然自己是很愛唱歌，但面對著完全不同的音樂邏輯又是一大考驗，希望能夠順利過關。