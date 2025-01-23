性朝貢醜聞害企業狂撤廣告！富士電視台最多撐半年…1動畫成指標

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台因男星中居正廣性醜聞曝光，進而被挖出安排女主播「性朝貢」，受害者更形容自己像陪酒小姐，震驚各界。富士電視台自17日召開道歉記者會後，至今超過70家企業撤廣告，導致電視台廣告時間只有公益廣告能播，日網更預估動畫《海螺小姐》是否停播將成指標。

▲富士電視台目前超過70家企業撤廣告，財經界預估電視台最多撐半年。（圖／翻攝自日網）

富士電視台是日本的民營電視台，重要的是廣告收入，據財經雜誌《MINKABA》分析報導，富士電視台內部對醜聞長期延燒感到憂心，社長港浩一在17日記者會提及會成立調查委員會，通常調查需要6個月左右才能完成，如此將趕不上 4月的節目改編期。如果廠商廣告持續被叫停長達半年，富士電視台可能面臨生存危機。一部分意見認為社長港浩一應該道歉下台，但是單憑社長辭任，騷動未必就能解除。

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另外據《體育報知》報導，「ぐろ～かるCM研究所」所長鷹野義昭分析，一家企業針對一項商品推廣告的時候，「全國放送的電視台共投入3至4億日幣，一家電視台約8000萬日幣。以富士電視台日前超過50家企業撤廣告，已經造成數十億日幣的損失。

龜甲萬食品公司已向富士電視台提出要求，暫停播放其自1975年6月起贊助，長達近50年的料理節目《くいしん坊!万才》，由於該節目只有龜甲萬獨家贊助，節目將於26日起暫停播出。

富士電視台旗下最長壽的動畫《海螺小姐》（サザエさん），19日播出時贊助商從8家減至4家，引發騷動，緊接著更引發停播危機。動漫迷心疼「海螺小姐沒有錯」，對此原作方，也就是長谷川町子美術館的相關負責人回應，已經知曉富士電視台的相關爭議，但強調：「對長谷川町子美術館而言，觀眾的期待最為重要。目前我們沒有立即停播的計劃，也沒有與富士電視台進行相關協商的考量。我們始終將粉絲放在第一位。」電視台也表示，原作方沒有來商討停播一事。

日網認為《海螺小姐》動畫已經熱播50年，是電視台的收視招牌之一，如果就此停播，將視為電視台存亡的重大指標。

▲《海螺小姐》是富士電視台最長壽的動畫，日網認為動畫若有停播打算，視同電視台存亡的重大指標。（圖／翻攝自日網）