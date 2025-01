宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

記者孟育民/台北報導

備受矚目的韓國啦啦隊「AI女神」李珠珢(이주은),22日重磅宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels,成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員,掀起球迷暴動。隨著李珠珢的加入,如果李雅英確定續約成功,再加上金子仁、金渡娥,形成新的「韓籍五本柱」,超強的黃金組合,讓球迷忍不住嗨喊:「宇宙邦怎麼輸!」

▲李珠珢重磅加盟富邦悍將,加上李雅英、南珉貞、金子仁、金渡娥,形成新的「韓籍五本柱」。(圖/翻攝自IG)

原本李雅英、南珉貞、李晧禎被封為Fubon Angels「韓籍三本柱」,然而去年李晧禎宣布回韓國發展,球團又找來金子仁、金渡娥加入,如今再網羅李珠珢,形成新的「韓籍五本柱」,光看畫面就讓球迷直呼:「太香了」、「宇宙邦太狠了」。

▲ 李珠珢掀起球迷暴動。(圖/翻攝自IG)



李珠珢加入富邦悍將Fubon Angels,學姐南珉貞轉發貼文,激動喊說:「How To Lose. Even in 2025, Fubon(富邦2025年怎麼輸)。」另外傳出有和富邦談續約的李雅英,也大方送上祝福給好友,「這次她能夠在友善又溫暖的台灣,作為富邦天使的一員正式出道,我感到非常高興並由衷地祝賀她。希望她能在台灣的舞台上展現出全新的魅力與能量,也期待她未來的精彩表現,衷心為她加油!」