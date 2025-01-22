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宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

記者孟育民／台北報導

備受矚目的韓國啦啦隊「AI女神」李珠珢（이주은），22日重磅宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，掀起球迷暴動。隨著李珠珢的加入，如果李雅英確定續約成功，再加上金子仁、金渡娥，形成新的「韓籍五本柱」，超強的黃金組合，讓球迷忍不住嗨喊：「宇宙邦怎麼輸！」

▲▼ 李珠珢重磅加盟富邦球團，加上先前加入的李雅英、南珉貞、金子仁、金渡娥，球迷驚呼已經形成新的「韓籍五本柱」。（圖／翻攝自IG）

▲李珠珢重磅加盟富邦悍將，加上李雅英、南珉貞、金子仁、金渡娥，形成新的「韓籍五本柱」。（圖／翻攝自IG）

原本李雅英、南珉貞、李晧禎被封為Fubon Angels「韓籍三本柱」，然而去年李晧禎宣布回韓國發展，球團又找來金子仁、金渡娥加入，如今再網羅李珠珢，形成新的「韓籍五本柱」，光看畫面就讓球迷直呼：「太香了」、「宇宙邦太狠了」。

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▲▼ 李珠珢重磅加盟富邦球團，加上先前加入的李雅英、南珉貞、金子仁、金渡娥，球迷驚呼已經形成新的「韓籍五本柱」。（圖／翻攝自IG）

▲ 李珠珢掀起球迷暴動。（圖／翻攝自IG）

李珠珢加入富邦悍將Fubon Angels，學姐南珉貞轉發貼文，激動喊說：「How To Lose. Even in 2025, Fubon（富邦2025年怎麼輸）。」另外傳出有和富邦談續約的李雅英，也大方送上祝福給好友，「這次她能夠在友善又溫暖的台灣，作為富邦天使的一員正式出道，我感到非常高興並由衷地祝賀她。希望她能在台灣的舞台上展現出全新的魅力與能量，也期待她未來的精彩表現，衷心為她加油！」

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