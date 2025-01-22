趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

記者蔡宜芳／綜合報導

56歲男星趙正平在去年娶回小22歲的空姐女友，並在12月底升格新手奶爸。剛當爸爸不到一個月，趙正平近日在社群坦言壓力很大，也分析起男人出軌的原因，認為「情緒出口不知在哪」。

▲趙正平在去年12月底迎來兒子誕生。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

影片中，趙正平表示自己正在看錄影的腳本，對於這麼晚還在準備工作沒回家，他幽默地解釋道：「沒辦法，要賺奶粉錢啊。」坦言升格當人父的壓力不小，尤其是照顧孩子和老婆的責任全都落在他一人身上。

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趙正平直言，生孩子本身並不困難，但養育孩子才是真正的挑戰。被問及當爸爸感受到壓力怎麼宣洩情緒？趙正平坦言自己也不知道情緒出口在哪，並說：「所以我現在終於知道老公容易外遇的原因，就是因為老公的壓力不知道該怎麼辦。」

▲趙正平認為當爸爸的男人出軌主因在於找不到情緒出口。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

對此，工作人員開玩笑說：「你是在為你自己找開脫的理由嗎？」趙正平則強調「沒有在為自己鋪路」，並分析說：「原來那些人外遇的原因，就是因為他情緒的出口沒有找對地方，就造成兩個家庭的不幸。」勸世道：「就忍吧，忍到死為止。」

▲趙正平直言外遇是男人沒找對情緒出口。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）