唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」

記者蔡琛儀／台北報導

李子森28歲師弟朱宇青去年底推出首張個人專輯《宇宙的宇青蘋果的青》，今（22日）舉辦媒體見面會，過去曾擔任汽車品牌財務的他，為了追尋音樂夢辭去百萬年薪工作，讓爸媽相當不諒解，還被阿嬤罵「撿角」（台語：沒出息），疫情期間更一度面臨收入全無的窘境，但他自嘲脾氣很拗，沒低頭和家裡要錢。

▲朱宇青在直播界闖出一片天。（圖／讀者提供）

離職之後，朱宇青開始駐唱、街頭表演、做直播，5年來靠直播維生，收入最少幾千塊，最多也可達十幾萬。他在直播圈人氣頗高，曾經收到粉絲打賞1萬3千元，甚至連續3、4次，也有男粉趁抖內時對他示愛。

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事實上，靠著演唱BL劇合作曲走紅的朱宇青，曾收到不少同性示愛，還收到下體照；也有男粉絲傳了長篇告白文，甚至當面和他告白，他則跟對方說當朋友就好，至今關係仍不錯。

▲朱宇青雖然是「同志天菜」，但已和圈外女友穩交往多年。（圖／讀者提供）



但朱宇青目前已和圈外女友交往7、8年，感情相當穩定，也說女友很支持他的事情，會不會擔心他入行後大紅大紫誘惑多？朱宇青則笑說「我還沒有大紅大紫，以後再說。」也說現階段以事業為重，「以前很希望28歲前結婚，現在很難估算。」