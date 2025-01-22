篠崎泫出國狂掉東西！　被廣播整路超尷尬：記性差到不行

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時除了經營YouTube頻道，私下也不吝嗇透過社群與粉絲分享生活，最近她就在IG限動發文透露，自己的記憶力極差，經常在出國時遇到各種掉東西的小插曲，甚至還被一路廣播。為此，篠崎泫感嘆：「真的沒有出國是安然無恙過的。」

▲篠崎泫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫提到，自己上上週從日本返回時的一次小過失，她不小心在機場櫃檯處弄丟了護照套，這件事讓她在機場被廣播叫名一整路。然而，最近一週再次前往日本時，她在入境時掃描QR碼後，竟然把自己的手機忘了，並將它留在機場的機台上。為此，篠崎泫表示，她事後意識到失誤，不得不返回櫃檯，浪費了許多時間才重新找回手機，她感嘆自己出國似乎從未能夠平安無事地度過，這次的經歷再次證明她的「出國魔咒」。

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▲篠崎泫坦言記性差。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

值得一提的是，篠崎泫透露，最近在家中使用氣炸鍋加熱蔥油餅時，因太過忙碌而將其遺忘，直到一週後才驚覺這件事，「像我昨天才發現，我上次肚子餓，用氣炸鍋加熱我的蔥油餅，然後我就忘了這件事，就一路做自己的事直到睡著，到我發現它，已經是一週後了。」