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《我的完美日常》回歸大銀幕！德國電影傳奇「5經典」一次看得到

記者黃庠棻／台北報導

由德國電影大師文溫德斯執導、坎城影帝役所廣司主演的口碑神片《我的完美日常》，新春即將重返台灣大銀幕。甲上娛樂最新企劃「文溫德斯4K經典影展」（Wim Wenders Classic 4K）2月7日起將在光點華山電影館獨家獻映。

▲《我的完美日常》回歸大銀幕，。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我的完美日常》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

由去年獲奧斯卡金像獎「最佳國際影片」提名的《我的完美日常》打頭陣，其他片單包括《巴黎，德州》、《慾望之翼》、《里斯本的故事》、《PINA》共5部文溫德斯經典神作，購買典藏預售套票還可獲得「隱藏版特典」，共可擁有一組5張典藏票卡和6張雙月曆A3限量特典，集滿一套即可拼成2025完整年曆，讓文溫德斯陪你一整年。

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▲《PINA》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《PINA》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《慾望之翼》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《慾望之翼》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

國際大導文溫德斯攜手坎城影帝役所廣司問鼎奧斯卡神作《我的完美日常》被譽為雙強跨國聯手的畢生傑作，不僅讓役所廣司成為史上第2位奪下坎城影帝的日本演員，更刷新了文溫德斯執導電影票房新高，去年席捲近8.5億台幣全球票房，在日本及國際影壇大放異彩。導演透過一鏡到底特寫畫面完整呈現役所廣司內心百感交集的深度演技，後座力驚人，令影迷回味再三，給予高度評價。

▲《里斯本的故事》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《里斯本的故事》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

「文溫德斯4K經典影展」將於2月7日起在光點華山獨家上映，除了《我的完美日常》，精選片單還包括《巴黎，德州》、《慾望之翼》、《里斯本的故事》均為4K數位修復版，《PINA》則為2D、2K版本。20世紀最具影響力舞蹈家碧娜鮑許創辦的「烏帕塔舞蹈劇場」將在3月睽違7年來台演出，《PINA》將帶大家重溫文溫德斯與碧娜鮑許這兩位世界級的德國藝術家，靈光交會之下誕生的傳奇紀錄片。

▲《巴黎，德州》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

▲《巴黎，德州》回歸大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

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我的完美日常, 文溫德斯, 役所廣司

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