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品冠出道30年宣布北京開唱！　賣關子曝曲目：有一首能重溫感動

記者蔡琛儀／台北報導

品冠近日宣布將於2月22日舉辦「今夜來哈囉Hello Victor LIVE」演唱會北京生日限定場，距離品冠上次在北京開唱已有近六年的時間，北京也是他首場個人售票巡迴演唱會的首站，這場演唱會不僅象徵著他出道30年來的感動時刻，也恰逢生日前夕，讓他相當期待。

▲▼品冠將在北京開唱。（圖／種子提供）

▲品冠將在北京開唱。（圖／種子提供）

本場演唱會曲目除了會有主題曲〈哈囉〉之外，也根據北京生日限定場精心編排了歌迷耳熟能詳的經典曲目，包括一首品冠去年在綜藝節目中演唱過的歌。品冠表示自己在曲目的選擇上也會思考一首歌對於自己的意義，隨著出道即將邁入第三十年的里程碑，他選擇了一首能與歌迷拉近距離，一起重溫最初的感動的歌。

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除了籌備演唱會前期的事項以外，品冠計畫春節假期帶兒子回馬來西亞與父母團聚，共享天倫之樂；而女兒因參加學校合唱團的寒假特訓，將留在台北與老婆過年。但為了可以以最佳狀態迎接演唱會，他會克制飲食，不敢太放縱，並搭配適量運動來鍛煉肺活量，確保演出時呈現完美狀態。

▲▼品冠將在北京開唱。（圖／種子提供）

▲品冠北京演出結束後，預計要和家人去滑雪。（圖／種子提供）

北京演出結束後，品冠期望可以帶家人前往崇禮滑雪，讓孩子首次在北方感受浪漫雪景。他也分享了自己的「禦寒秘方」圍巾與護嗓茶，雙管齊下呵護喉嚨。

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