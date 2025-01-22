郭彥甫「拿完補助之後呢？」　曝8年自費創作辛酸：政府要劈開阻礙

記者田暐瑋／綜合報導

對於近日鬧得沸沸揚揚的公視被刪預算一事，引發演藝圈不小震盪，藝人郭彥甫近年來轉戰視覺藝術工作者，也發表個人看法，直言：「如何把路打開已經刻不容緩，需要時間、需要步驟、需要政策、需要正常的市場競爭⋯⋯等等，這些難題需要政府磨大刀劈開阻礙才行！」

▲郭彥甫對刪預算一事發表看法。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

郭彥甫20日在臉書上發表了一篇文章，分享作為視覺藝術工作者的心路歷程，提到走上藝術之路已經8年，期間在台灣、美國、西班牙、上海、北京、日本和香港等地都有作品展出，且展覽都是自費或借貸籌措資金，並未為了討好任何人去申請補助，坦言這段過程非常艱辛，甚至有時會在夜裡驚醒，但對創作的熱情從未減退，一切都靠自己承擔，因為沒有人應該為他的選擇負責。

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郭彥甫也談到對補助的看法，表示如果有補助當然會接受，「那之後呢？」認為補助機制並不是一般人能輕易獲得的，像他自己是個對文件程序一竅不通的人，最終還是回到創作本身，在創作檯上奮鬥，「補助也沒有誰對誰錯這都是自己的選擇，但希望拿了補助幾百幾千的單位都能夠幫助台灣藝術家，尤其是年輕藝術家『真的』進入世界運作的軌道中，如何把路打開已經刻不容緩，需要時間、需要步驟、需要政策、需要正常的市場競爭⋯⋯等等，這些難題需要政府磨大刀劈開阻礙才行！」

▲郭彥甫認為補助沒有誰對誰錯。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

