楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

▲1月15日20時37分，楊謹華現身殺青酒宴，一身皮衣搭配襯衫，秀出長腿，氣場強大。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

楊謹華去年底以《不良執念清除師》拿下金鐘獎最佳女配角獎，當時她曾透露要進新劇組，日前果然被本刊直擊她的新戲已悄悄殺青，還和合作的男星張孝全一起出席了殺青酒宴。同時也發現她搬了新家，不過都在台北內湖，和過去與媽媽同住的舊宅相去不遠。

1月15日晚間，本刊接獲線報，指楊謹華、張孝全等人現身台北市光復南路一家餐廳，本刊抵達現場，果然見到一行人在門口有說有笑，楊謹華外套一件皮衣、內搭長版襯衫，造成下著失踪的錯覺，露出的一雙大長腿，顯示了女王氣場。晚間近10點，楊謹華搭上多元計程車前往錢櫃KTV歡唱續攤，20分鐘不到，張孝全也抵達錢櫃。

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▲1月15日20時45分，殺青酒宴結束後，楊謹華（右三）和張孝全（左一）等人在餐廳外聊天。（圖／鏡週刊提供）

▲1月16日01時13分，楊謹華（右）戴上口罩走出KTV，模樣看起來很清醒。（圖／鏡週刊提供）

▲1月16日01時32分，在女助理護送下，楊謹華（中）返回台北內湖家中。（圖／鏡週刊提供）

槓龜7次 翻身走大運

凌晨一點，楊謹華走出錢櫃KTV，又和眾人熱絡地在街邊暢聊，後來楊謹華和助理一起搭多元計程車離場，計程車飛車送她抵達內湖住家，女同事盡責地陪她進家門，上電梯前還彎腰不知道在察看啥。完成護送女主角的任務後，女同事又搭上原本的計程車離去。

▲楊謹華去年終於打破7連敗紀錄，拿下金鐘獎最佳女配角獎。（圖／三立提供）

據悉，楊謹華和張孝全剛拍完影集《消失的裂痕》，由《模仿犯》導演張亨如執導，是驚悚又燒腦的懸疑劇集，女主角的兒子失蹤3年，她開始出現幻覺，是台灣少見平行時空為背景的作品，也是楊謹華和張孝全第一次合作；不過兩人曾在2020年的金鐘獎上雙雙敗北。

曾在金鐘獎槓龜7次的楊謹華，去年開始走大運，首度開胡拿下最佳女配角獎，下了台仍難忍激動掉淚；上半年不顧經紀公司反對，堅持參與《乘風破浪的姐姐》第五季也是人生一大突破。

▲楊謹華（右二）在《乘風2024》參加團綜獲得好評，也圓了女團唱跳夢想。（圖／人見人愛娛樂提供）

其實楊謹華剛入行就是想當唱跳歌手，還曾為組成女團培訓2年，最後因唱片公司倒閉，歌手夢碎，沒想到最後在《浪姐》以女團之姿圓夢，竟已經是近47歲的熟女姐姐。

搬離舊宅 享兩人世界

▲楊謹華（中）日前47歲生日派對穿著性感火辣，與好友柯佳嬿（左）等人同歡。（圖／翻攝自楊謹華IG）

近期楊謹華和老公搬了新家，但她去年曾被爆出和建商鬧上法庭，因10年前她花6千萬元買了預售屋，後來因她不滿視野被遮擋拒絕繼續付款，最後解約判賠942萬元。

不過目前看來楊謹華並未入住該新屋，而是搬到另一處6千萬元起跳的百坪住宅社區。過去她和媽媽同住十多年，目前和老公搬出來享受兩人世界。楊謹華去年金鐘獎領獎時，不忘感謝先生：「他是非常好的另外一半，包容我很多，給我很多空間，無後顧之憂去做表演，他常跟我說，只要看到我快樂，他就會快樂。非常謝謝你。」



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