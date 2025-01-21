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此生必看吉卜力電影！《風之谷》台灣終於上映　3月見影迷

記者吳睿慈／台北報導

日本動畫大師宮﨑駿所執導的史詩動畫鉅作《風之谷》磅礡震撼、經典不敗，以獨特的「腐海」設定敘事風格和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。台灣片商甲上娛樂於21日公開《風之谷》中文版海報，本片確定首度登上台灣大銀幕，將在3月6日全台盛大上映。

▲▼ 此生必看吉卜力電影！《風之谷》台灣終於上映　3月見影迷。（圖／甲上娛樂提供）

▲《風之谷》由宮﨑駿所執導。（圖／甲上娛樂提供）

《風之谷》被譽為一生必看的吉卜力動畫電影，故事描述人類曾肆無忌憚地征服大自然，建立高度繁榮的文明世界，但一場名為「火之七日」的大戰摧毀了一切。千年過後，地表被散發劇毒瘴氣的腐海覆蓋，人類只能在腐海森林及王蟲威脅下積極求生。

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▲▼ 此生必看吉卜力電影！《風之谷》台灣終於上映　3月見影迷。（圖／甲上娛樂提供）

▲《風之谷》被譽為一生必看的吉卜力動畫電影。（圖／甲上娛樂提供）

片中的「風之谷」是一個因海風吹襲而不受腐海之毒影響的國度，善良勇敢的娜烏西卡公主擁有獨特的溝通能力，經常乘著噴氣式滑翔翼到腐海探險。某天，多魯美奇亞帝國的運輸機墜毀於風之谷，上頭載著千年前毀滅全世界的生化武器「巨神兵」，讓風之谷捲入爭奪巨神兵的戰爭中，為了人類與世界的存亡，娜烏西卡必須挺身而出。

▲▼ 此生必看吉卜力電影！《風之谷》台灣終於上映　3月見影迷。（圖／甲上娛樂提供）

▲《風之谷》台灣終於上映，3月6日見影迷。（圖／甲上娛樂提供）
  
吉卜力經典動畫鉅作《風之谷》走過41年依然屹立不搖，名列「影史百大動畫」，終於將在3月6日全台盛大上映，凡持《Animage雜誌和吉卜力展》票根至全台首輪戲院觀賞電影《風之谷》任一場次，皆可享早場優惠價 (一張展覽票根限一人使用，票根將由戲院回收)，憑《風之谷》電影票至《Animage雜誌和吉卜力展》現場購票，可享活動價440元（原價490元）。

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