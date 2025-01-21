影后金憓秀《揭密最前線》為正義發聲！　鄭星一憤怒揭露殘忍虐貓案

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+最新犯案偵查戲劇《揭密最前線》由「青龍的女人」金憓秀、「禁慾系大叔」鄭星一搭擋主演，兩人的組合既新鮮又合拍，故事題材從「調查記者」面向出發，專門解決難度極高的懸案，帶點嚴肅又幽默的新品種刑偵劇，甫播出2集便獲得超高評價。

▲金憓秀在劇裡飾演《揭密最前線》的組長吳疏龍。（圖／Disney+提供）



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細數影后金憓秀以往的戲路，她經常透過作品伸張正義，《揭密最前線》也不例外，帶領觀眾一同深入陰險虎穴，當正義面臨挑戰，調查記者們用幽默對抗黑暗，並揭開一樁沉寂20年的懸案。她在劇中所飾演的節目部組長「吳疏龍」正氣凜然，親自用雙腳跑出新聞。

金憓秀發揮新聞人的使命，警察辦不到的事，她想盡辦法取材，首集就上演「從天而降」滲入假扮成教會的毒品組織，救出多名受害者，面對上級給的收視率壓力，她一一破解，再結合朱鐘赫的輕鬆調侃和鄭星一的冷靜分析展現角色之間的化學反應。

▼▲金憓秀首度攜手鄭星一合作。（圖／Disney+提供）



《揭密最前線》每集都有不同案件上演，第一集偵破毒品案、第二集出現殘忍虐殺貓咪的殺人魔，金憓秀、鄭星一從一開始看彼此不順眼，漸漸磨出革命情感，攜手偵破難解案件。同時，故事牽扯一樁長達二十年、涉及一名著名演員的失踪懸案，看點滿滿，絕對沒有冷場。

▲金憓秀、鄭星一在戲劇裡患難見真情。（圖／Disney+提供）



《揭密最前線》插入記者小組與嫌疑人周旋的場景，包含危險現場的追蹤、爆炸性新聞發布，以及幽默對白穿插的輕鬆場景，在懸疑與輕鬆之間找到平衡，讓觀眾看到刑事案件背後的溫情與趣味。

快跟隨調查記者小組，迎接挑戰與笑聲交織的冒險旅程！《揭密最前線》1月15日起在Disney+獨家上線現正熱播中，一起來體驗《揭密最前線》的獨特魅力。