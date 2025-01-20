「洗腳水女神」葉蘊儀動怒！被亂爆婚變內幕槓名嘴：道歉否則提告

記者劉宛欣／綜合報導

52歲的香港女星葉蘊儀有「洗腳水女神」封號，曾嫁給富商陳柏浩，媒體人麥若愚爆料指出，葉蘊儀嫁入豪門後，面對監獄般生活，不僅公公給她空白支票，前夫陳柏浩還舉行記者會控訴她。這些言論再次引起了外界的關注。隨後，葉蘊儀於1月20日晚間透過社群發聲反駁，對麥若愚的指控予以強烈反駁並要求道歉。

▲葉蘊儀公開喊話麥若愚。（圖／翻攝自葉蘊儀IG、麥若愚臉書）

葉蘊儀在Instagram發表公開聲明，直言自己與麥若愚素不認識，不滿對方散播關於她的虛假言論。她要求麥若愚公開道歉「我在此請你與本人道歉，並向傳媒交代你所說的全是謊言。本人保留追究責任不排除採取法律行動。」表示對此事的處理不會手軟。

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另外，葉蘊儀也回應了麥若愚指控中有關其過去生活的細節，駁斥了傳聞中的一些不實內容。她表示前夫陳柏浩沒送過她999朵玫瑰花，陳柏浩的家庭也並非豪門，只是做小生意。葉蘊儀還透露了自己目前的生活狀況，並非從事保險或房產代理工作，而是依靠過去的積蓄及美術教育工作生活，過去則曾在澳洲墨爾本理工大學修讀藝術學位。

▲葉蘊儀貼文。（圖／翻攝自葉蘊儀IG）

葉蘊儀當初與陳柏浩結婚的原因是因為感受到對方的關心，並不在意家庭經濟狀況。然而，隨著時間，她才發現這一切其實只是虛偽的表現。她表示未來不會再對此事做任何回應，強烈感謝支持她的人，面對虛假爆料她則是強調「我真的忍無可忍！」

麥若愚方面至今未作出回應，但他的YouTube頻道《娛樂頭版頭》已經將相關的爭議影片下架。