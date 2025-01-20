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FEniX化身「許願池」12小時簽唱會超寵粉　簽到凌晨2點

記者吳睿慈／台北報導

實力派男團FEniX出道2年，人氣指數高居不下，他們18日在台中廣三SOGO百貨舉辦簽唱會，吸引超過千名粉絲「救火隊」到場，與粉絲互動時間長達12小時，一路簽到2點才收場，現場上千張專輯全數被清空，緊急調度全台庫存幫忙「紓困」才讓大家都滿足獲得專輯跟簽名，同時也宣告新專輯全台庫存已全數售罄，最後其他4名團員還索性在舞台上，為團員家齊慶生，讓他直呼是難忘的經驗，並許下生日願望「平安健康，希望可以有更多作品與更好的舞台給大家」。

▲▼ FEniX化身「許願池」12小時簽唱會超寵粉。（圖／華納音樂提供）

▲FEniX化身「許願池」12小時簽唱會超寵粉。（圖／華納音樂提供）

FEniX去年是收穫滿滿的一年，所到之處總被無數粉絲包圍，更在年底帶來全新迷你專輯《赫茲》，上周六前往台中舉辦該專輯首場簽唱會，與粉絲互動時，不僅演唱新歌〈陷洞〉、〈MBB〉，更是超級親民的有求必應，化身「男團許願池」，現場粉絲無論是要求錄製起床鬧鈴，早安晚安問候，生日祝福，全部照單全收！寵粉無極限！

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▲▼ FEniX化身「許願池」超過12小時簽唱會超寵粉　簽到凌晨2點。（圖／華納音樂提供）

▲FEniX寵粉100分。（圖／華納音樂提供）

驚奇的是，這場簽唱會長達12小時，FEniX原本計畫比照去年的台中簽名會，從下午2點一路簽到晚上9點，還有時間去吃團員們都愛的「海底撈」，原本期待工作結束後去吃，未料最後簽到凌晨2點，敬業的團員不但沒吃晚餐，連高鐵都沒了，只能包車連夜回到台北，不過能夠陪伴粉絲這麼久，「我們感覺很幸福」，最終也加碼宣布5月將會有FEniX演唱會，請廣大的粉絲「救火隊」千萬別錯過。

▲▼ FEniX化身「許願池」超過12小時簽唱會超寵粉　簽到凌晨2點。（圖／華納音樂提供）

▲FEniX簽唱會簽到凌晨2點。（圖／華納音樂提供）

FEniX全新專輯《赫茲》也以「52赫茲鯨魚」為主題，講述每一個人都是終其一生致力於尋找著和自己頻率相同的人，盼望有同伴、期待被理解，男孩們也以二十代的視角詮釋愛，突破赫茲的界線，讓那些在愛裡的各種頻率都成為共振，巧合的是，本屆高中升大學的學測題目是「52赫茲鯨魚」，則讓FEniX粉絲直呼是神預言、神巧合，全因他們新專輯名稱就是「赫茲」，社群網站Threads甚至有大量網友逗趣表示「我直接把整張專輯從概念到心得全部寫上去」、「學測作文根本為救火隊量身訂製的」、「我寫到哭出來」，也證明FEniX的高人氣，不僅是正在面臨大考的粉絲們，更是獻給每一個正在經歷人生重要階段的人，最正能量的陪伴。

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