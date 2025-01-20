八點檔2男星巷弄拍追捕戲出事！　「接連拉傷」轉念一想：是擋災

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》中，何豪傑飾演的警察「黃飛宏」雖然膽小怕事，卻意外成為劇中笑點擔當。近日他透露，為了拍攝開場的追捕戲，他和藍葦華可說是吃盡了苦頭。

▲何豪傑在《好運來》飾演警察。（圖／民視提供）

何豪傑表示「劇中第一場戲就是我和藍葦華在巷弄裡追逐，結果因為天氣太冷，第一天開拍藍葦華就拉傷了，我心想自己也要更加小心」，沒想到過兩天在原地拍攝，變成他拉傷腿，直呼他跟藍葦華已成為「難兄難弟」。

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▲何豪傑在《好運來》飾演警察。（圖／民視提供）

回憶起拍攝時的糗事，何豪傑笑得合不攏嘴強調「心存善念，好運就來」，兩人都保持正向信念，說這是擋災。而劇中他與藍葦華兩人為了呈現最真實的效果，不惜犧牲形象，甚至會加入喜劇元素，讓觀眾看戲能夠會心一笑，結果沒想到常常是讓旁邊的人笑出聲。

▲何豪傑在《好運來》飾演警察。（圖／民視提供）

除了在《好運來》中的精彩表現，何豪傑也透露，他之前主演的另一部台灣時代劇《苦力》將於本週六（25日）晚間十點在民視播出。他表示「能夠參與礦工的故事《苦力》的演出，我感到非常榮幸。尤其這部戲非常有意義，講述了台灣早期勞工的故事。」他更分享當時為了還原礦工的狀況，每天都要把自己塗黑，連指甲縫也不放過，還記得收工回家，還要全身穿雨衣，把車開回家再好好梳洗一次。

▲何豪傑在《好運來》飾演警察。（圖／民視提供）

週一到週六都在民視看得到他，何豪傑說「最開心就是兒子，因為兒子很喜歡看我的戲劇，也會一起討論劇情走向」，對他而言孩子的支持就是他的強心針，他進一步說「很開心能參與《好運來》的演出，這個角色對我來說是一個很大的挑戰。尤其後續有親情跟愛情的糾葛，期待觀眾喜歡」。





▲何豪傑在《好運來》飾演警察。（圖／民視提供）