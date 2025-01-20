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公視新作「不受影響」如期開鏡　網紅童星姊妹暴風抽高…近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

公共電視兒少頻道「小公視 PTS XS」開台首部全新兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，第一季在去年台北電影節首映連續8天蟬聯觀眾票選第一，乘著高人氣，第二季已在近日開鏡。

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》由「音樂鬼才」朱頭皮飾演雜貨店靈魂人物「旺伯」，以及在網路擁有高人氣的「療癒系歌手」胖球和親妹妹斯拉、新銳童星謝以樂、鄒暟澐全員到齊；胖球和斯拉在這1年間都長高了，演員們在新一季有各自的挑戰，讓他們期待不已。

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▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》第一季播出以來深受許多親子觀眾喜愛，就連主演也感受很深，胖球和斯拉透露之前去遊樂園被一群小朋友認出來，粉絲熱情地表示午休都在看《什麼都沒有雜貨店》，讓姊妹聽得很開心。對於新一季的劇情挑戰，斯拉表示很期待自己被潑水的戲；胖球則說這次和爸爸一起寫了更多的歌曲，她還特別分享，因為自己長高8公分，所以第二季的衣服全是新的，她也搭配不少可愛的私服為角色畫龍點睛。

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲胖球姊妹暴風成長。（圖／小公視提供）

飾演「小傑」的謝以樂分享，相較第一季的拍攝經驗較少，他在第二季時更會記台詞了，謝以樂演戲經驗越來越豐富，包含入圍金馬獎的《BIG》和《小雁與吳愛麗》都能看到他的演出，但他說「之前都是演難過、生病、死掉的戲，《什麼都沒有雜貨店》是喜劇，有更多可以發揮。」

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲童星謝以樂演戲經驗越來越豐富。（圖／小公視提供）

謝以樂也坦言現在越來越多人認出自己並要求拍照。熱愛演戲的他喊話「我要把小時候演完再把長大的角色演完。」被問到希望未來像哪位演員，他很有自信地回答「我要做自己！」

鄒暟澐在劇中飾演「阿樂」，在最新一季有感情線，但他最期待的是煮飯的戲份；其實鄒暟澐在家中是大廚的角色，他開心分享「今年多了一個技能是煮檸檬魚和處理魚肉。」去年過年在家他煮了一桌年菜，今年夜飯也準備大展身手讓家人品嚐。

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

而劇中的靈魂人物朱頭皮連續兩季和4位小朋友合作，默契越來越好，但他也開玩笑說「跟姊妹講一下，不要這麼嚴肅啦！」原來在拍攝過程經常聽到胖球和斯拉認真在管秩序，他笑說拍戲要輕鬆愉快才會有化學變化。

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

有趣的是，朱頭皮和雜貨店很有緣分，他不只在《什麼都沒有雜貨店》演雜貨店老闆，音樂劇《春天佇佗位》也是，他笑說「這可能是命定角色，未來不無可能真的來開雜貨店。」他回憶起小時候對雜貨店的印象，就是阿公開的小間雜貨店「雖然什麼都沒有，但是要東西的時候打一通電話就有人送來，連客人要江蕙錄音帶都有人馬上送來。」他繼續說「大家就是互相認識，什麼都沒有也是因為大家願意幫忙，才變得什麼都有。」

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店2》除了主演員回歸，上一季導演李權洋升任總導演，這次加入新秀導演林亞佑及戴薇，為了讓拍攝更多運用的彈性，第二季特別在片場重現第一季雜貨店的場景，並讓演員與團隊更能夠發揮。《什麼都沒有雜貨店2》目前已經開鏡，預計在2025年開播，另外第一季目前已全數上架YouTube，可以上小公視的頻道收看。

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

▲小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡。（圖／小公視提供）

此外，國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，引發影視圈反彈，許多藝人跟導演都發文力挺公視。而小公視《什麼都沒有雜貨店2》如期開鏡，被問到此片是否有受到影響，小公視方則表示「沒有」，強調「目前都沒有受到什麼太大影響」。

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