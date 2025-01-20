「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

記者田暐瑋／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，引發影視圈反彈。黃鐙輝作為台灣知名諧星，幽默形象深植人心，之後轉戰戲劇領域令人印象深刻，還曾奪下金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎，當時他含淚感謝公視給機會，也激動說：「很少人敢讓諧星當主角！」

▲黃鐙輝當年拿獎淚崩。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

黃鐙輝2019年靠著《奇蹟的女兒》奪下金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎，典禮上激動表示：「謝謝公視！公視真的很給我們機會，尤其是諧星！我⋯我⋯很少人敢讓諧星當主角，就只有公視！謝謝公視！」這句話不僅道出了他的心聲，也展現了公視對不同領域藝人的支持，打破了外界對諧星只能搞笑的刻板印象，短短一句致詞令人動容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鐙輝獲得迷你劇集-電視電影男配角獎。（圖／三立提供）



如今國民黨立委陳玉珍提案刪除公視基金會23億元預算，引發演藝圈反彈聲浪，網紅陳沂逆風發文，「我真的不需要公視。」掀起不小討論，曾以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的女星李杏都發文嗆她：「妳沒在看的東西就不重要是嗎？」

不只如此，八點檔女星陳珮騏、于美人、柯震東、網紅呱吉、百靈果等人都聲援公視，主持公視《一字千金》的曾國城談到藍委擬砍公視23億元預算，直言節目每集製作費龐大，扣掉成本其實根本沒賺錢，「我聽帶領我們的舵主說做集賠一集，所以再砍預算我們就沒辦法做了。」

▲柯震東聲援公視被讚爆。（圖／翻攝自Threads）