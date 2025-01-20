陳玉珍陳沂「客串公視片段全翻出」！　網打臉酸：也是要飯其中之一？

▲有網友翻出，陳玉珍、陳沂過去全都客串出演過公視出資購買、補助的戲劇。（圖／翻攝FB／國際橋牌社 Island Nation、野模 Struggling Girls）

圖文／CTWANT

近日，國民黨籍立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，不僅引發台灣文化界譁然，也成為近日熱度最高的網路話題。陳玉珍連日在積極在網路上四面出擊，更嗆聲要台灣影視產業「丟掉那隻要飯的碗」。炎上系網紅陳沂也緊抓機會蹭熱度，高喊「我真的不需要公視！」現在有網友翻出，陳玉珍2021年曾客串演出台灣本土劇集《國際橋牌社》第二季，當時這部戲的版權正是由公視買下。而陳沂也曾在2017年客串出演公視人生劇展《野模》，直指2人全都客串出演過公視出資購買、補助的戲劇，「所以她們也是要飯的其中之一嗎？太諷刺了！」

立委陳玉珍2021年曾在《國際橋牌社2》客串警衛的角色，在影集中重現她在2019年抗議時，卻慘遭門夾手送醫的畫面，成為劇中的彩蛋。如今這段畫面再度被翻出，巧合的是，這部戲劇的版權當初就是由公視買下，豈料近期她卻提案刪除預算，對公視大砍一刀。除此之外，她還發文批評台灣影視產業「丟掉那隻要飯的碗」，雖然陳玉珍事後回應是引用他人的文章，至今批評聲浪仍不斷。

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炎上系網紅陳沂18日也針對公視預算遭刪一事發表評論，「我只是很好奇大家有在看公視嗎？我自己是完全沒有啦！是說如果能拿到政府補助我也會出來抗議就是了，那反正我也拿不到，而且補助的不都是我繳的稅嘛！砍了能讓我少繳點稅嗎？我真的不需要公視。」言論同樣造成網友反彈，有網友就挖出2017年陳沂出演公視人生劇展《野模》的照片製作成哏圖：「客串過公視人生劇展《野模》的陳沂表示，她自己完全沒在看公視，自己真的不需要公視，反正補助也沒她的份。」

對此，不少網友在社群平台Threads上對2人過往客串公視作品的歷史議論紛紛，「所以她們也是要飯的其中之一嗎？太諷刺了」、「當初瞎了眼找她演，現在反咬一口，真的是養老鼠咬布袋」、「原來可以不看公視，但可以去公視演戲劇」、「她們該客串的是『我們與惡的距離』！」

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