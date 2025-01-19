正妹YTR徐海莉「公開寶寶性別」　戳破氣球全場嗨翻尖叫

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉（Hailey）以分享好物、美食及飯店開箱等影片題材走紅，她在去年11月宣布結婚，今年1月驚喜公開懷孕喜訊。最近她舉辦寶寶性別派對，事後更在頻道上傳新片，正式宣布將迎來女兒的誕生，消息曝光後，湧入大批粉絲留言給予祝福。

▲徐海莉揭曉寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）



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徐海莉坦言，自己瞞著家人隱藏懷孕的事實長達5個月，最終她在寶寶性別派對上驚喜公開此事。她透露，直到性別派對當天，家人和親友們都誤以為是她弟媳懷孕。徐海莉分享，派對上設計3階段遊戲，親友們不只有機會贏得獎金，而且在最後還設有兩個投注桶，讓大家投注百元紙鈔猜測寶寶的性別。

▲徐海莉舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

影片中，徐海莉拿針戳破大氣球，瞬間噴出一顆顆粉色的小氣球，正式宣布腹中的寶寶是女生，在場所有親友在見證後都紛紛開心尖叫。為此，徐海莉在影片最後表達對未來母職的期待及焦慮，她先是感謝即將出生的寶寶，並透露升格當媽的懷疑和挑戰，同時也幽默表示，雖然願意聽取孩子的建議，不過也不一定會改變自己的方式，「我會努力當個好媽媽，未來有什麼想法建議都可以跟我說，但我一定不會改，哈哈哈哈哈。」